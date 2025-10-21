Perspectivele unei întâlniri rapide între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin par să se estompeze, potrivit noilor semnale venite din partea oficialilor de la Moscova, relatează „Politico” (Belgia).

Trump declarase săptămâna trecută că a avut o „convorbire lungă și productivă” cu Putin, în urma căreia cei doi ar fi convenit să se întâlnească la Budapesta. Prima rundă de discuții urma să implice secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Însă luni, viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a infirmat existența unui acord concret: „Este imposibil să amâni ceva despre care nu s-a convenit”, a declarat el pentru agenția RIA Novosti, la scurt timp după ce CNN anunțase că întâlnirea ar fi fost amânată.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat ulterior că discuțiile preliminare „necesită o pregătire serioasă”, precizând că „nu au fost stabilite termene precise” pentru întrevedere.

Budapesta, un teren diplomatic disputat

Întâlnirea planificată în capitala ungară fusese salutată de premierul Viktor Orbán, care o descrisese drept „o veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace ai lumii”.

Totuși, ideea a provocat reacții vehemente în mai multe capitale europene, unele anunțând chiar că ar putea închide spațiul aerian pentru avionul președintelui rus, dacă acesta ar încerca să tranziteze continentul.

„Europa nu are loc pentru criminali de război. Nu există rută prin Europa pentru ca un criminal de război să participe la vreun eveniment”, a declarat ministrul de externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, citat de Politico.

Putin, sub mandat internațional de arestare

Liderul de la Kremlin se confruntă în continuare cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război în Ucraina. În pofida acestui fapt, guvernul de la Budapesta a anunțat în primăvară că nu va aplica mandatul, Ungaria retrăgându-se între timp din CPI.

Potrivit Politico Europe, declarațiile lui Riabkov reduc considerabil șansele unei întâlniri directe Trump–Putin în viitorul apropiat. Trump spera să capitalizeze pe succesul acordului de pace din Orientul Mijlociu pentru a deschide o nouă rundă de negocieri asupra războiului din Ucraina.

Deocamdată, însă, mesajul Moscovei este clar: „Nu s-a convenit nimic concret.”