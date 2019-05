Liceeni din Argeș și comunitatea locală discută la Bradu despre educația duală cu membri din Parlamentul European, autorități locale, Inspectoratul Școlar General, Ambasada Austriei, asociații de resort. Participă renumitul biolog Alexandru Ionescu.

Dezbaterea ”Învățământul profesional în sistem dual” are loc la Centrul de studii, practică și cercetare din Bradu al Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”.

Aceasta este a patra întâlnire din seria "eduVOTE in your village” - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului de subvenții al Parlamentului European în domeniul comunicării.

Obiectivele proiectului sunt legate de creșterea conștientizării procesului de votare în exercițiul democratic European, diseminarea mesajelor care subliniază legătura dintre Parlamentul European și dezvoltarea rurala, dialogul civic și participarea tinerilor la dezvoltarea comunităților locale.



Tema specifică pentru întâlnirea de la Bradu este învățământul profesional în sistem dual și a fost aleasă împreună cu gazda întâlnirii Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”.



”Noi promovăm această formă de învățământ deoarece mediul economic românesc are nevoie de forță de muncă calificată.

Pentru pregătirea tinerilor alocăm resurse umane, logistice și de timp. Suntem flexibili, ne putem adapta cerințelor impuse de către autoritatea națională pentru formare profesională inițială în sistem dual din Romania , dar și solicitărilor agenților economici.” – a declarat doamna conferențiar doctor Cristiana Sima.



7 mai 2019

12:00 – 12:30 Panel 1: Parlamentul european și dezvoltarea rurală

Cum se implică europarlamentarii în cunoașterea și rezolvarea priorităților comunităților rurale locale. Perspectiva europeană privind învățământul dual.

12:30 – 13:30 Panel 2: Tinerii vorbesc despre preocupările lor

Oportunități pentru dezvoltarea personală, alegerea unei cariere de succes după absolvirea învățământului dual. Așteptările și aspirațiile unui tânăr care va vota pentru prima oară la europarlamentarele din 26 mai 2019.

13:30 – 15:00 Dezbatere: De ce votăm la alegerile europarlamentare 2019?

Eu cu ce mă aleg după ce votez?

- profesorii expun viziunea lor pentru contribuția la o educație conectată cu prioritățile zonale și cerințele economiei bazate pe cunoaștere

- părinții descriu situația lor, integrarea pe piața muncii, planurile de viitor pentru familia lor, comunitatea lor

- reprezentanții mediului de afaceri, partenerii Colegiului descriu oportunitățile locale și modul în care se implică pentru dezvoltarea învățământului dual

- reprezentanții administrației locale descriu strategia de dezvoltare locală

- europarlamentarii răspund întrebărilor tinerilor privind motivele participării la votul pentru alegerile europarlamentare 2019

Invitați:

Marian-Jean MARINESCU, membru al Parlamentului European

Academician Dr. Alexandru IONESCU

Adrian BUGHIU, subprefect, județul Argeș

Dănuț Trandafir STROE, Primar

Prof. Dumitru TUDOSOIU, Inspector Școlar General

Codruța DRĂGAN, psiholog, specialist în psihologie educațională

Cornel BERTEA-HANGANU, președinte „Școala fără șomeri”

George ROTARU, Emil OPRESCU, reprezentanți Asociația Româno-Japoneze de educație și Știință

Cristina GHEORGHE, reprezentantul Secției Comerciale a Ambasadei Austriei la București

Conf. Univ. Dr. Cristiana SIMA, Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”

Au fost invitați să ia parte la dezbatere reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală, ONG-urilor locale cu proiecte/programe în zonă, tineri, părinți, antreprenori, beneficiari de finanțări, comunitatea locală/regională.

Evenimentul va fi transmis LIVE VIDEO pe www.euractiv.ro și va fi moderat de Dana DEAC, cunoscut jurnalist TVR1.