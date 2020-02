Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, înainte de reluarea discuțiilor privind bugetul multianual al UE, că, după prima zi de discuții rezultatul e "dezamăgitor", adăugând că va fi nevoie de cel puțin încă un summit dedicat MFF.

"Continuăm astăzi discuțiile pe bugetul Uniunii pentru următorii șapte ani. Ieri am avut o rundă în plen în care fiecare și-a exprimat punctul de vedere. Eu am reiterat importanța coeziunii pentru noi, este vorba despre bani pe care îi investim în fiecare comunitate, sunt bani care ajung practic la fiecare român și ne ajută să ajungem la un nivel de dezvoltare, la un nivel de trai comparabil cu celelalte state din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, am subliniat încă o dată că Politica Agricolă Comună este un pilon de bază, trebuie finanțat și, pentru România, aceste fonduri sunt foarte importante, cu un accent special pe fondurile destinate dezvoltării rurale, unde au apărut în această propunere de buget reduceri care ni se par prea mari", a declarat Iohannis, înainte de reluarea discuțiilor privind bugetul UE.

"Părerile au fost destul de împărțite, trebuie să spun lucrurilor pe nume. Sunt state membre care își doresc un buget considerabil mai mic decât cel propus. Majoritatea dintre noi ne dorim un buget cel puțin atât cât este propus sau mai mare. Au urmat discuții în formate mici, bilaterale, reprezentanții statelor cu conducerea Consiliului și Comisiei, aceste discuții au durat până la ora 6 dimineața, când am intrat eu cu echipa mea la negocieri", a mai spus Iohannis, adăugând că rezultatul e "dezamăgitor" și nu s-au făcut progrese nici în prima zi a summitului extraordinar de la Bruxelles, nici în discuțiile bilaterale din timpul nopții de joi spre vineri.

"Ar fi bine să obținem un progres, dar majoritatea dintre noi sunt, trebuie să recunosc, destul de sceptici", a recunoscut președintele.



El a declarat că la propunerea pe care se lucrează acum nu se pot face multe modificări: Dacă nu ne înțelegem pe această propunere, trebuie uitată și venită cu altă propunere".

Președintele apreciat că va fi nevoie de "cel puțin" încă un summit dedicat MFF.