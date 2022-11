Președintele român i-a răspuns din Letonia cancelarului austriac și ministrului de interne, îngrijorați de creșterea numărului de refugiați, motiv pentru care nu doresc România, Bulgaria și Croația în Schengen.

Întrebat de declarația cancelarul austriac, care spune că anul acesta au fost 100.000 de persoane care au trecut granița în mod neregulamentar, 75.000 dintre aceștia venind din România, Bulgaria și Ungaria fără a fi înregistrate de autoritățile de securitate din respectivele țări și că această problemă este un risc de securitate, președintele Klaus Iohannis a replicat că România este pregătită de 11 ani pentru a deveni parte a spațiului Schengen, iar marți Comisia Europeană a decis că s-a finalizat MCV și nu va exista altă verificare pe MCV, fiindcă România a atins toate obiectivele.

Președintele a amintit de misiunea de evaluare pentru a vedea dacă, după 11 ani, România mai este pregătită pentru a deveni parte a spațiului Schengen:

"Au venit, au verificat și au scris un raport nu pozitiv, ci foarte pozitiv, în sensul că România îndeplinește absolut toate cerințele și lucrurile funcționează așa cum trebuie. S-a dorit pe anumite sectoare încă o aprofundare a acestei verificări, aprofundare care s-a făcut săptămâna trecută, la care au participat experți din Comisia Europeană, din Olanda și alții. Raportul este și de această dată foarte pozitiv, îndeplinim toate – toate – cerințele a fi parte a Schengen".

Șeful statului a subliniat că "România n-a fost, nu este și nu va fi o țară care generează migrația sau permite migrația – vorbesc de migrația necontrolată, adică trecerea ilegală a frontierelor țării".

"Am auzit și eu că partea austriacă a venit cu niște date care, după părerea noastră, trebuie să fie foarte atent verificate. Repet, prin România nu a existat, nu există și nu va exista un flux migratoriu necontrolat. Noi știm de unde vin migranții și pe unde trec și, în discuții între experți, aceste lucruri vor fi explicate și părții austriece. Cert este: nu prin România și nu din România vin acești migranți, care creează îngrijorări pe care le putem înțelege, îngrijorări în Austria. Ruta balcanică este problematică, noi știm acest lucru, și noi în România am luat toate măsurile. România nu este parte a rutei balcanice de migrație necontrolată", a declarat Klaus Iohannis, aflat în vizită în Letonia.

El a adăugat că autoritățile române știu pe unde se duc migranții și pot să explice și părții austriece, "putem să îi ajutăm".

"România are potențial, are capacitatea de a veni în sprijinul austriecilor pentru a domoli acest flux. Pentru a clarifica aceste lucruri, am convenit cu ministrul afacerilor interne, domnul Bode, să meargă în Viena, să aibă întâlniri tehnice, clare, cu omologul de acolo, cu alți politicieni și vom continua acest dialog. Până la urmă, nu este interesul nostru să apară divergențe între noi. Interesul nostru, al meu, este să rezolvăm problema. Și această problemă a migrației, sigur, trebuie rezolvată de noi toți împreună. Repet, aceste îngrijorări putem să le înțelegem, însă datele care sunt certe nu confirmă deloc că România generează sau permite un astfel de flux", a declarat Iohannis.

El a reiterat faptul că aderarea România la spațiul Schengen l-ar face mai sigur:

"România este parte din cam toate procedurile Schengen care există în spațiu, mai puțin libera circulație a persoanelor. Noi avem graniță externă – graniță externă a Uniunii – cu Ucraina, cu Moldova – și cu Bulgaria este tot graniță externă – și cu Serbia. Toate aceste granițe sunt gestionate corect și au fost verificate tocmai în săptămânile trecute.Aceste chestiuni trebuie explicate încă o dată. Pot fi vizitate centrele noastre, locurile unde se verifică, pot fi toate verificate, suntem absolut deschiși, dar ceea ce nu ne dorim este să se vorbească despre noi fără noi. Avem toate datele, avem toate răspunsurile și avem dispoziția să ajutăm pe toți".

8 decembrie

Referitor la Consiliul JAI de luna viitoare, președintele a susținut că s-a vehiculat prea repede termenul de 8 decembrie ca un fel de termen final, ceea ce nu este:

"8 decembrie este prima posibilitate când această chestiune poate fi discutată și interesul meu, al nostru, este ca atunci când se votează, să avem un vot clar pentru accesul României la Schengen. Nu este util pentru absolut nimeni să forțăm un vot care poate nu este cel așteptat, asta apropo de data de 8 decembrie. Șansele României sunt relativ bune, avem șanse bune să fim acceptați în spațiul Schengen, dar, cum am mai spus, nu există o garanție pentru asta. Sunt state membre din Uniune care mai au întrebări pentru noi, care mai au întrebări pentru sistemul Schengen - și o să revin imediat la asta - sunt întrebări legitime și noi suntem dispuși și pregătiți să dăm răspunsurile".

"Dacă, din varii motive, nu vom reuși până pe 8 decembrie să avem o certitudine că lucrurile sunt foarte clare, există posibilitatea ca această decizie să fie amânată, cu o lună sau cu două luni, până când toate întrebările primesc răspunsuri clare și corecte și toată lumea va fi convinsă că noi nu numai că nu suntem o vulnerabilitate, am fi un real câștig pentru spațiul Schengen", a mai spus Iohannis.