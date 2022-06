Statutul de candidat la Uniunea Europeană în cazul Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei trebuie acordat cât se poate de repede, susține președintele Klaus Iohannis, adăugând că sunt șanse pentru ca o decizie să fie luată în această lună.

„În ceea ce privește solicitarea de aderare a Ucrainei, Moldovei și Georgiei, această chestiune a fost discutată în repetate rânduri și este de așteptat ca până la sfârșitul acestei luni să avem o decizie. Comisia lucrează pe această speță, președinția franceză este extrem de implicată. Și după părerea mea sunt șanse să finalizăm discuția la sfârșitul lui iunie în Consiliu”, a declarat miercuri Klaus Iohannis, într-o conferință de presă susținută alături de președintele francez Emmanuel Macron, la Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu".

Șefii de stat sau de guvern din UE se reunesc săptămâna viitoare în formatul Consiliului European, iar o poziție a Comisiei Europene pe tema candidaturii celor trei state la UE este așteptată înainte de summit.

Șeful statului a reiterat poziția sa și a României pe acest subiect.

„Eu nu pot să vorbesc decât în numele meu și al României, am spus-o și o voi repeta: după părerea mea, statutul de candidat trebuie acordat cât se poate de repede. Este o soluție care ar fi corectă moral, o soluție care ar fi corectă economic și este o soluție care ar fi corectă din punct de vedere securitar. Vom încerca - președintele Macron și cu mine am discutat in extenso astăzi această speță - vom încerca să găsim o soluție care este fezabilă și sustenabilă”, a declarat Klaus Iohannis.

La rândul său, Emmanuel Macron a spus că UE trebuie să trimită un mesaj de susținere către Ucraina și Moldova. „Să considerăm și situația Moldovei, țară vecină, în care mă voi deplasa astăzi. Trebuie să o susținem, pentru că este destabilizată de mișcări politice separatiste și de numărul mare de refugiați pe care îl primește cu generozitate pe solul său. Reprezentanții organizațiilor umanitare mă vor însoți”, a spus Macron.

„Trebuie, de asemenea, să ținem cont de efectele asupra regiunii Balcanilor occidentali, care sunt și ei angajați de mai mulți ani în acest proces de aderare. O regiune care riscă să fie destabilizată de orice mișcare. Vedem că la porțile Uniunii Europene se joacă o situație geopolitică inedită. Contextul geopolitic și deciziile pe care națiunile europene trebuie să le ia justifică noi discuții aprofundate și noi progrese”, a adăugat președintele Franței, țară care deține președinția Consiliului UE până la finalul lunii iunie.