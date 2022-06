”A fost o întâlnire pe care aș califica-o ca o întâlnire bună ... concluzia mea este că toată lumea a înțeles că trebuie să avansăm un pic mai repede cu procesul de integrare pentru Balcanii de Vest”, a declarat președintele României, după reuniune.

Situațiile sunt diferite de la o țară la alta, dar Iohannis e convins că ”trebuie să accelerăm”, ”toți trebuie să avem curajul să facem următorul pas”.

It appears leaders weren't able to convince ????????#Bulgaria's PM Kiril Petkov (whose government just collapsed) to end his veto on starting ????????#NorthMacedonia's ???????? accession talks this morning



The Western Balkan applicants almost boycotted this morning's meeting over lack of progress pic.twitter.com/lGQw9DkfY4