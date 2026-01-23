O țară din cadrul NATO nu are armată și, prin urmare, nu investește în apărare precum celelalte națiuni, notează „La Razon” (Spania), încercând să răspundă la întrebarea ce ar face această țară în caz de intervenție militară străină.

Treizeci și două de țări sunt membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, în urma aderării Suediei și Finlandei după amenințarea Rusiei. Aceste state nord-americane și europene sunt unite de Alianța Atlantică și, printre alte motive, asigură că agresiunea sau atacul împotriva uneia dintre ele declanșează intervenția militară a restului. Totuși, o țară din cadrul NATO nu are armată și, prin urmare, nu investește în apărare precum celelalte națiuni.

O situație similară există în Groenlanda, deși aceasta din urmă nu este o țară, ci un teritoriu autonom al Danemarcei. Islanda, pe de altă parte, este o națiune independentă, fără armată, marină sau forțe aeriene. Pe scurt, nu are forțe armate, ceea ce o face singura țară NATO fără armată.

Islanda are aproximativ 400.000 de locuitori, are onoarea de a fi a doua cea mai mare insulă din Europa și, în ciuda acestui fapt, a fost fără armată mai bine de 150 de ani, motiv pentru care este considerată cea mai pașnică din lume.

În 1869 a luat decizia de a scăpa de forțele sale armate, în raport cu cultura pacifistă a islandezilor și istoria lor legată de Danemarca și Norvegia, astfel încât a început să-și bazeze apărarea pe cooperarea cu restul țărilor vecine, în loc să investească în trupe naționale.

Doar o gardă de coastă, o forță de poliție din apropiere (și neînarmată) și așa-numita forță tactică specială „Viking” mențin protecția națională, dar aceasta este insuficientă în cazul intervenției militare a unei alte țări.

Deși este singura țară NATO fără armată, Islanda se bucură de sprijinul celorlalte puteri aliate prin acorduri bilaterale, în special de sprijinul Statelor Unite, care au reprezentat un pilon fundamental în istoria apărării insulei.

După al Doilea Război Mondial și timp de decenii, SUA a menținut o bază în capitala Reykjavik, în baza unui acord bilateral de apărare și, deși astăzi nu mai este o instalație permanentă a trupelor americane, Washingtonul este responsabil astăzi pentru apărarea Islandei în caz de conflict.

Acest lucru menține insula ca unul dintre puținele teritorii din lume fără armată. Microstatele europene precum Andorra, Monaco, Vaticanul și Liechtenstein, precum și Costa Rica, Panama și insulele din Pacific precum Micronezia și Insulele Solomon, nu au de asemenea propriile forțe armate și se bazează pe acorduri de protecție reciprocă cu alte teritorii pentru apărarea lor.

Islanda nu are armată, însă este considerată cea mai sigură țară din lume, potrivit OCDE. Calitatea ridicată a vieții, nivelul ridicat de încredere și una dintre cele mai scăzute rate ale criminalității de pe planetă contribuie la siguranța generală a insulei.

De asemenea, cultura pacifistă a Islandei, care crede că nu are nevoie de arme deoarece cea mai mare apărare a sa este spiritul și respectul pentru viață, face din orașele islandeze un loc al păcii unde este foarte dificil să asiști la conflicte.

Sursa: Rador Radio România