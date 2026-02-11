Combinația dintre creșterea ocupării forței de muncă și redresarea, deși mai lentă și graduală, a salariilor reale în raport cu inflația produce, în termeni generali, o creștere semnificativă a puterii de cumpărare pe cap de locuitor a italienilor.

ISTAT a anticipat deja acest lucru în ultimele sale conturi trimestriale pentru sectoarele instituționale, dar acum EUROSTAT a confirmat acest lucru la o scară mai largă, notează „Il Messaggero” (Italia). Într-adevăr, în al treilea trimestru al anului 2025, conform datelor ajustate sezonier și calendaristic publicate recent de Bruxelles, puterea de cumpărare pe cap de locuitor în Italia a crescut cu 1,7% față de trimestrul precedent: cea mai puternică creștere dintre toate țările Uniunii Europene pentru care există statistici disponibile. Italia este înaintea Ungariei (+1,6%), Irlandei (+1,4%) și Portugaliei (+1,3%).

Spania a rămas mult mai în urmă (+0,6%), iar Germania și mai mult (+0,5%), în timp ce Franța a înregistrat de fapt un declin (-0,3%). Trebuie menționat că puterea de cumpărare pe cap de locuitor se calculează din venitul disponibil al familiilor și al organizațiilor non-profit, net de inflație (adică deflatat cu deflatorul consumului), împărțit la numărul de locuitori, conform conturilor naționale trimestriale ale diferitelor țări membre.

Dacă limităm analiza la principalele țări ale UE, putem observa că în perioada de vârf a inflației și imediat după aceasta, adică din trimestrul al patrulea al anului 2022 până în trimestrul al treilea al anului 2025, puterea de cumpărare pe cap de locuitor în Italia a crescut cu 7,5% per total, a doua cea mai mare creștere dintre cele patru țări importante din Zona Euro, după Spania (+8,5%), care, însă, a pierdut teren semnificativ anterior. În această perioadă, Spania și Italia se află în mod clar înaintea Franței (+1,8%) și a Germaniei (+1,2%) și preced, de asemenea, Belgia (+5,6%) și grupul așa-numitelor țări "frugale", și anume Olanda (+5%), Danemarca (+3,8%), Austria (+1,4%) și Suedia (+1%).

Aceste date infirmă categoric mitul răspândit al unei Italie din ce în ce mai sărace, pusă în genunchi de inflație. Într-adevăr, ele indică țara noastră ca fiind singura dintre marile economii ale UE capabilă să țină pasul cu recenta super-creștere a Spaniei. În plus, este interesant de observat că, în 2025, Italia a înregistrat cea mai puternică creștere reală a venitului disponibil pe cap de locuitor, o creștere solidă de 3,5% între trimestrul al patrulea al anului 2024 și trimestrul al treilea al anului 2025, depășind însăși Spania (+0,9%). Spre comparație, în primele trei trimestre ale anului trecut, puterea de cumpărare pe cap de locuitor a crescut cu doar 0,3% în Germania și a scăzut cu 0,4% în Franța.

Prin urmare, puterea de cumpărare pe cap de locuitor a italienilor, în ciuda întârzierii continue în redresarea salariilor reale (care sunt, de asemenea, în creștere rapidă), nu se situează deloc rău. Într-adevăr, datorită numărului mai mare de persoane angajate, aceasta a compensat cu prisosință creșterea inflației din 2022-2023. Astfel, începând cu al treilea trimestru al anului 2025, Italia a înregistrat cea mai puternică creștere reală a venitului disponibil pe cap de locuitor dintre principalele țări ale UE luate în considerare aici, comparativ cu nivelurile de dinainte de Covid-19 în al patrulea trimestru al anului 2019, cu o creștere netă de 7,7%, devansând Danemarca (+6,2%), Franța (+5,9%), Spania (+5,8%), Olanda (+5,8%), Belgia (+5%), Austria (+3,1%), Germania (+2,8%) și Suedia (+2,4%).

Creșterea semnificativă a puterii de cumpărare din primele trei trimestre ale anului 2025 a permis Italiei să depășească semnificativ Franța și Spania, care la sfârșitul anului 2024 erau ambele ușor înaintea noastră în ceea ce privește creșterea cumulată, comparativ cu nivelurile de dinainte de pandemie.

