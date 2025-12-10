Italia se confruntă cu o criză umanitară care expune fragilități vechi ale sistemului său de azil, în timp ce guvernul de la Roma încearcă să echilibreze presiunile interne cu politicile europene.

În ultimele zile, presa italiană a relatat scene dramatice petrecute chiar în inima capitalei, unde zeci de familii de migranți au fost abandonate în stradă, fără cazare și fără sprijin minim din partea autorităților.

Refugiați cu copii mici, ținuți 72 de ore în aer liber

Potrivit „La Repubblica”, zeci de persoane, inclusiv mame cu bebeluși, au fost nevoite să doarmă pe trotuar, în fața centrului de primire din via Patini, după ce autoritățile au refuzat să le ofere adăpost. Situația a escaladat la punctul în care voluntarii au improvizat adăposturi din cartoane pentru a proteja copiii de frig și ploaie. Imaginile surprinse în fața centrului arată oameni disperați, culcați pe pături ude, în mijlocul unei metropole europene care, teoretic, dispune de unul dintre cele mai dezvoltate sisteme de protecție socială.

Din relatările publicației reiese că instituțiile locale se pasează reciproc responsabilitatea: prefectura solicită intervenția municipalității, primăria invocă lipsa spațiilor, iar ONG-urile reclamă absența unui protocol de urgență pentru situații recurente.

Centrele de primire sunt la limită, între birocrație și supraîncărcare

Criza nu este limitată la Roma. În mai multe regiuni, centrele de primire sunt descrise ca operate la capacitate maximă, cu personal insuficient și proceduri blocate de birocrație. La Repubblica arată că numeroase centre nu reușesc să asigure nici măcar standardele minime de igienă și protecție, iar lipsa unor spații tampon determină un efect de domino: refugiații sunt lăsați în așteptare în locuri neamenajate, chiar și cu copii minori.

Reprezentanții sectorului non-guvernamental atrag atenția că situația se repetă anual, însă actuala suprapunere dintre sezonul rece și fluxurile crescute de migranți amplifică efectele.

Guvernul Meloni sub presiune

Guvernul condus de Giorgia Meloni se află în centrul criticilor. Pe de o parte, politica executivului pune accentul pe control strict al migrației și pe descurajarea rutelor maritime; pe de altă parte, imaginile cu familii adormind pe asfaltul Romei ridică întrebări serioase cu privire la mecanismele interne de protecție.

Presa italiană subliniază că Ministerul de Interne și prefecturile s-au limitat la comunicate tehnice, fără a propune soluții imediate. Sub presiunea opiniei publice, oficiali ai primăriei au recunoscut că sistemul este „subdimensionat pentru nevoile reale”.

La nivel european, situația riscă să alimenteze dezbaterile aprinse privind Pactul pentru Migrație și Azil, în timp ce state precum Germania și Olanda cer garanții că țările de primă intrare, în special Italia și Grecia, pot gestiona eficient fluxurile.

O criză previzibilă, dar ignorată

Analizele experților citați de „La Repubblica” indică faptul că problema nu este doar una de moment, ci rezultatul unei neglijări cronice a infrastructurii de primire. Bugetele reduse, lipsa personalului calificat și absența unei coordonări naționale coerente au creat un sistem vulnerabil, incapabil să absoarbă vârfurile de presiune.

ONG-urile semnalează că situația actuală ar putea deveni o „nouă normalitate”, dacă autoritățile nu adoptă soluții structurale, precum extinderea rețelei de centre, modernizarea procedurilor de azil și introducerea unui mecanism permanent de gestionare a crizelor.

O imagine care poate schimba dezbaterea europeană

Evenimentele din ultimele zile riscă să aibă consecințe politice majore. Italia, care pledează la Bruxelles pentru o distribuire mai echilibrată a migranților, riscă să își compromită credibilitatea dacă nu demonstrează că poate asigura condiții demne pentru persoanele care ajung pe teritoriul său.

În același timp, imaginile cu refugiați dormind pe asfaltul Romei pot alimenta atât discursurile populiste, cât și apelurile umanitare, divizând și mai puternic scena politică internă și europeană.

Recenta criză scoate la iveală limitele structurale ale sistemului italian de azil, care cedează sub presiune în fața unui aflux previzibil, dar insuficient gestionat. Între responsabilități împinse de la o instituție la alta, reacții întârziate și lipsa unei strategii coerente, criza riscă să devină un simbol al eșecului european de a aborda migrația într-un mod coordonat și responsabil.

