Un raport al Organizației Națiunilor Unite arată că, în luna iulie a acestui an, numărul civililor uciși și răniți în Ucraina a atins un maxim al ultimilor trei ani. Aproape 300 de persoane au murit în 30 de zile, informează Agenția RBC (Ucraina).

Misiunea de Monitorizare a ONU pentru Drepturile Omului în Ucraina anunțat în actualizarea sa privind protecția civililor că, în iulie, s-a înregistrat un nou record în ceea ce privește numărul de victime în rândul civililor: 286 de morți și 1.388 de răniți.

Aceste cifre reprezintă cel mai ridicat nivel din mai 2022 și depășesc statisticile din iunie 2025. Victimele au fost confirmate în 18 din cele 24 de regiuni ale Ucrainei.

„Este a doua lună consecutivă în care numărul victimelor civile din Ucraina atinge un maxim al ultimilor trei ani. Doar în primele trei luni după începutul invaziei la scară largă a Federației Ruse au fost mai multe victime decât în ultima lună”, a detaliat șefa misiunii, Danielle Bell. Potrivit raportului, aproape 40% dintre victime au fost provocate de arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete și drone: 89 de morți și 572 de răniți. Pe 31 iulie, atacul cu rachete asupra Kievului și loviturile cu drone au provocat cel mai mare număr de victime civile în capitală de la începutul invaziei: 31 de morți și 171 de răniți.

Majoritatea victimelor din iulie au fost înregistrate în zonele aflate sub controlul guvernului ucrainean, de-a lungul liniei frontului, reflectând intensificarea ofensivei ruse. De asemenea, dronele cu rază scurtă de acțiune au produs 24% din numărul de victime: 64 de morți și 337 de răniți.

Aceste cifre sunt semnificativ mai mari decât cele din iulie 2024. Bombele aeriene lansate de trupele ruse sunt principalul factor al creșterii bruște a numărului de victime: 67 de morți și 209 răniți în iulie 2025, comparativ cu 34 de morți și 80 de răniți în iunie. Pe 28 iulie, bombe aeriene au lovit penitenciarul din satul Bilenke, regiunea Zaporijjia. Atacul s-a soldat cu 16 deținuți uciși și cel puțin 43 de răniți (toți bărbați). Pe 31 iulie, o bombă aeriană a lovit o clădire rezidențială în Kramatorsk, regiunea Donețk, cel puțin cinci civili fiind uciși. În noaptea de 30 spre 31 iulie, Rusia a lansat un atac combinat asupra Ucrainei, vizând în principal Kievul. Orașul a fost atacat masiv cu drone, urmate de rachete. În cartierul Sviatoșinsk, o rachetă a lovit un bloc de locuințe, distrugând complet o scară a clădirii. Ministrul de interne, Ihor Klimenko, a precizat că etajele s-au prăbușit complet. În urma atacului, 31 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite.

Guvernul Ucrainei a organizat o ședință extraordinară după atacul masiv asupra Kievului, în cadrul căreia a simplificat procedurile de reconstrucție a locuințelor.

Sursa: Rador Radio România