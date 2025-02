Vicepreședintele american J.D. Vance a spus că anularea alegerilor din România a fost luată 'pe baza unor suspiciuni șubrede ale unei agenții de informații' și în urma unor presiuni externe.

'Am fost uimit când un fost membru al Comisiei Europene a spus că i-a plăcut faptul că guvernul României a anulat alegerile. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci probabil că se va întâmpla și în Germania, este ceva șocant pentru urechea americană (...) Când vedem instanțele europene anulând alegeri și oficiali spunând că le vor anula pe altele, trebuie să ne întrebăm dacă trăim în standardele noastre înalte ale democrației (...) De fapt, trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre valori democratice, trebuie să trăim respectându-le', a indicat vicepreședintele SUA într-un discurs susținut la Conferința de Securitate de la Munchen, relatează agențiile Reuters, DPA și AFP, citate de Agerpres.

Decizia anulării alegerilor din România a fost luată 'pe baza unor suspiciuni șubrede ale unei agenții de informații' și în urma 'unei enorme presiuni din partea vecinilor continentali', a remarcat vicepreședintele SUA.

'Dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari plătiți de o țară străină pentru publicitate pe internet, atunci înseamnă că ea nu este foarte puternică', a adăugat J.D. Vance, adresându-se 'prietenilor europeni'.

El nu a precizat numele fostului comisar european la care s-a referit, dar acesta pare a fi Thierry Breton, care, într-un interviu acordat luna trecută postului BFMTV/RMC, a sugerat posibilitatea anulării alegerilor din Germania, după modelul României în urma acuzațiilor de influențare a procesului electoral prin rețeaua de socializare TikTok la alegerile prezidențiale din noiembrie.

'Să ne păstrăm sângele rece și să impunem aplicarea legilor noastre atunci când acestea riscă să fie eludate (...) Am făcut-o în România și va trebui evident să o facem și în Germania dacă este necesar', a spus fostul comisar european în acel interviu.

Înaintea discursului de Conferința de Securitate de la Munchen, J.D. Vance a acordat publicației Wall Street Journal un interviu în care a acuzat politicienii europeni mainstream că folosesc în vocabular în stil sovietic prin care exagerează interferența Rusiei în politica internă a țărilor lor.

Reacții de la București

Președintele interimar, Ilie Bolojan, a scris pe că reasigură toți partenerii noștri și aliații că "România rămâne un aliat de încredere, ferm angajată în favoarea unei Uniuni Europene coezive, a unui NATO mai puternice și a unui parteneriat transatlantic solid".

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat și el pe platforma X.

"România rămâne o apărătoare a valorilor democratice pe care UE le împărtășește cu SUA. Toate autoritățile române sunt angajate să organizeze alegeri libere și corecte prin împuternicirea cetățenilor și garantarea libertății la vot".

Președinta USR, Elena Lasconi, a scris pe Facebook faptul că vicepreședintele SUA, J.D. Vance, confirmă ceea ce ea și colegii eu spun de atât vreme, și anume că "este vital să ni se explice de ce au fost anulate alegerile".

"Ceea ce spune acum JD Vance arată că România nu a explicat nici partenerilor externi, nici măcar partenerului strategic ce s-a întâmplat în decembrie anul trecut. Pe lângă răspunsuri, avem nevoie și de responsabilii exacți și de măsuri concrete ca alegerile din mai să fie în siguranță. Avem nevoie de adevăr ca să putem merge mai departe. Avem nevoie de oameni onești care să conducă instituțiile care, măcar în al 12-lea ceas, să își facă treaba. Ce face acum AEP, care pune reguli suplimentare pentru utilizatorii corecți de Social Media și protejează manipulatorii în continuare, este nepermis. România nu poate să se comporte ca un amator sau să acționeze ticălos! O lume întreagă e cu ochii pe noi. De noi depinde ce spunem despre noi și ce vor spune apoi alții. E viitorul nostru în joc, să fim responsabili!", a scris Lasconi.





Liderul extremist AUR, George Simion, a spus că J.D. Vance este "un om la 40 de ani, un om tânăr, care privește către viitor și un om care a exprimat exact opiniile pe care noi le promovăm și le susținem, nu doar legat de România și de anularea abuzivă a alegerilor, ci legat de lumea liberă".



El a scris că AUR acceptă oferta Administrației Trump de a aparține unei lumi libere, în care libera exprimare să primeze, în care cenzura să fie abolită, în care să revenim la un bun simț și la o normalitate, care a lipsit în ultimii 10-15 ani din valorile civilizației noastre.



"Am încrederea că AUR va ajunge la guvernare și că vom reuși să punem România pe primul loc. Am încredere că alegerile din România se vor relua, așa cum este firesc, începând cu turul II. Este important ca moțiunea de cenzură inițiată de AUR să ajungă la vot și să obțină un număr mare de voturi din partea tuturor parlamentarilor. Dezavuez felul în care Elena Lasconi și Cătălin Drulă au avut poziții contrare ideii de a scăpa de premierul Nordis, de Marcel Ciolacu, de toată corupția si de o guvernare care nu are susținere populară și care a fost pusă acolo de Klaus Iohannis, împotriva voinței poporului român. Eu voi parcurge un turneu internațional în următoarele nouă zile, de la Munchen, la Londra, la Washington DC, acolo unde voi participa la CPAC. Acolo vor fi și Marco Rubio, și J.D. Vance, și Richard Grenell, și președintele Donald Trump", a mai scris liderul extremist.



Simion a mai spus că speră din suflet ca "eforturile noastre pentru a reveni la cursul democratic, la cursul constituțional, pentru a reveni la normalitate, să ajungă la cât mai mulți susținători și în Parlamentul României".

"Sper că USR nu o să fie, în majoritatea lui, de partea puciului și de partea loviturii de stat care s-a dat în România și că membrii USR și POT își vor pune și ei semnătura pe moțiunea de cenzură. Avem răbdare și avem răbdare să explicăm tuturor și să dialogăm cu toți pentru că trebuie să ajungem la normalitate. Pentru a crește atât intern, cât și extern presiunea pe autorii loviturii de stat, dintre care un co-ințiator a plecat, Klaus Iohannis, și mai trebuie să plece și celălalt co-ințiator, Marcel Ciolacu, vom organiza în perioada următoare, de la petiții la mitinguri, tot instrumentarul necesar, democratic, pașnic, pentru a pune poporul român și voința sa pe primul loc. Vă rog să fiți alături de noi și vă rog pe fiecare dintre voi care vreți să fiți parte a scrierii istoriei și a forței care va restabili dreptatea pentru poporul român să intrați în AUR. Puteți face lucrul acesta descărcând aplicația mobilă Platforma AUR, plătindu-vă cotizația pe anul 2025 și înscriindu-vă în filiala de care aparțineți sau alcătuind o echipă nouă cu toți oamenii pe care voi îi aduceți în interiorul mișcării noastre", a conchis George Simion.