La Davos, CEO-ul Nvidia Jensen Huang spune că Europa nu trebuie să copieze „Silicon Valley-ul de ieri”: următorul val AI se joacă în industrie, energie și infrastructură, unde continentul are un avantaj competitiv.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a susținut la Forumul Economic Mondial că Europa are șansa să recupereze rapid în competiția globală pentru inteligența artificială dacă își joacă atuul tradițional: industria, notează „Die Welt” (Germania). În viziunea sa, nu modelul clasic al Silicon Valley – platforme digitale și aplicații – va defini următoarea etapă, ci integrarea AI în economia reală: producție, logistică, energie și infrastructură.

Huang a descris boom-ul AI ca pe o construcție masivă de infrastructură, comparabilă ca amploare cu marile cicluri istorice de investiții: centre de date, capacități energetice, răcire, rețele, hardware specializat. Mesajul implică un efect economic dincolo de sectorul tech: nevoia de competențe și joburi „fizice”, de la proiectare și construcții până la instalații și mentenanță.

În acest context, Huang a indicat robotica și automatizarea industrială drept zonele în care Europa poate avea o traiectorie de tip „salt”, tocmai pentru că are o bază manufacturieră puternică, companii industriale mari și lanțuri de furnizori bine dezvoltate.

Discursul se înscrie în linia mesajelor recente ale Nvidia despre „AI factories” și despre AI ca infrastructură strategică, iar apariția la Davos a venit pe fundalul unei atenții crescute pentru investițiile în compute, energie și reindustrializare în Europa.

De ce contează

Modelul prezentat de Huang mută competiția AI de la „cine are cele mai multe aplicații” la cine poate integra AI în industrie.

El plasează Europa într-o poziție potențial favorabilă, deoarece avantajele ei istorice sunt manufactura și ingineria, nu doar software-ul și sugerează un val de investiții unde energia și infrastructura devin la fel de importante ca modelele AI.