Kaja Kallas avertizează că războiul din Ucraina ar putea dura ani, în ciuda tentativelor de armistițiu, și spune că miza reală este ordinea mondială, amenințată de ambițiile Rusiei și Chinei, scrie „La Razon” (Spania).

Războiul din Ucraina nu se va încheia în scurt timp. Aceasta este afirmația dnei Kaja Kallas, actualul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe. În timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, vicepreședinta comisiei și-a împărtășit opiniile cu privire la conflictul – care a avut a treia „aniversare" în februarie anul acesta – în ciuda eforturilor unora dintre principalii actori internaționali de a obține un armistițiu.

Kallas a recunoscut că un scenariu în care Rusia își retrage trupele din Ucraina nu pare viabil „în acest moment": „De fapt, cred că este realist că acest război va continua încă câțiva ani. Din păcate, eforturile de pace, chiar și cele ale președintelui Trump, nu au dat rezultate", a adăugat ea. La mijlocul lunii august, liderul american s-a întâlnit în Alaska cu omologul său rus, Vladimir Putin. Întâlnirea s-a încheiat fără acorduri majore și, în practică, a adus puține schimbări pe linia frontului. „Rusia pur și simplu frânează aceste eforturi", a conchis liderul european.

În acest sens, Kallas a împărtășit și ceea ce consideră a fi cel mai rău scenariu, care ar duce la presiuni asupra Ucrainei pentru a renunța la teritoriile sale: „Pacea lui Putin și pacea Rusiei... Ucrainei i se oferă posibilitatea de a renunța la teritoriile sale (...) apoi există o pauză de doi sau trei ani, iar apoi pur și simplu se va continua la nivelul frontierei".

O serie de posibilități în care șefa diplomației europene consideră că reacția Celor 27 va juca un rol cheie: „Acum cred că avem și adevărata luptă pentru ordinea mondială. Cred că lucrurile se schimbă", a spus ea. Kallas acuză Rusia și China că doresc o lume bazată pe forță și putere și se teme că agresiunea rusă împotriva Ucrainei va crea un precedent global: „China va învăța din asta și va putea cuceri teritoriile vecinilor săi. Și există și alți actori care se află, de asemenea, în această situație și vor să meargă mai departe, pentru că cine a făcut-o nu a pățit nimic. Cred că toate țările mici din lume sunt în pericol", a conchis ea.

