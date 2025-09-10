UE și SUA pregătesc noi sancțiuni coordonate pentru a slăbi economia de război a Rusiei, în timp ce Bruxelles-ul avertizează Moscova: „Războiul e imposibil de câștigat. Lăsați armele și veniți la masa negocierilor”, notează „RAI News” (Italia).

„Mesajul nostru către Rusia este simplu: «Războiul este imposibil de câștigat. Părăsiți câmpul de luptă și stați la masa negocierilor cu Ucraina»”. Și „când se va întâmpla acest lucru, nu ar trebui să permitem Rusiei să se reînarmeze și să atace din nou”, a declarat Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, în cadrul unei audieri plenare la Parlamentul European.

„Nicio sancțiune nu va forța Federația Rusă să-și schimbe poziția”. Kremlinul își afișează încrederea și respinge amenințările SUA cu privire la „prăbușirea” economiei ruse, spunând că măsurile promise de Donald Trump sunt irelevante: „Numărul fără precedent de sancțiuni impuse țării noastre în aproape patru ani nu a avut niciun efect”, potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov. Dar de data aceasta, Bruxelles-ul și Washingtonul par hotărâte să facă echipă pentru a da un impuls unuia dintre pilonii PIB-ului rusesc: petrolul și gazele. „Nu sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă în Ucraina”, a reiterat magnatul în urma atacului fără precedent asupra capitalei ucrainene, Kiev, unde o rachetă Iskander a lovit sediul guvernului. Cu toate acestea, Trump și-a exprimat încrederea că un acord „se va găsi: trebuie să-l facem”. Iar în zilele următoare, „voi vorbi cu Putin”, a anunțat Trump. Potrivit lui Peskov, președintele american cade în plasa jocurilor Ucrainei și Europei, care „fac tot ce pot pentru a atrage Washingtonul în orbita lor și a impune sancțiuni” împotriva Rusiei, care până acum „s-au dovedit absolut inutile în a pune presiune pe Moscova”. Deși este adevărat că măsurile nu au reușit până acum să oprească substanțial campania militară a lui Vladimir Putin de a subjuga Ucraina, în iunie, ministrul rus al Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov, a descris o imagine sumbră pentru Rusia, „în pragul unei tranziții spre recesiune”.

Imediat după intensificarea de către Trump a noilor sancțiuni împotriva Moscovei, rubla rusească a atins cel mai scăzut nivel față de dolar din 30 iulie, în timp ce prețurile petrolului au crescut vertiginos. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a promis că de data aceasta sancțiunile UE vor fi coordonate cu SUA, în timp ce trimisul de la Bruxelles, David O'Sullivan, a călătorit la Washington tocmai în acest scop: „Lucrăm la cel de-al 19-lea pachet în strânsă cooperare cu Washingtonul”, a declarat Costa, subliniind că vor fi necesare și „măsuri secundare pentru țările care achiziționează gaze și petrol de la Moscova”. Aceasta este o problemă spinoasă pentru continent, unde unele state continuă să se bazeze pe sursele de energie rusești, cum ar fi Ungaria și Slovacia, care până acum s-au opus deschis planurilor UE de a elimina treptat petrolul și gazele rusești. Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a precizat într-un interviu acordat „Financial Times” că, dacă țările europene doresc noi sancțiuni americane împotriva lui Putin, ar trebui mai întâi să abandoneze sursele rusești și să achiziționeze GNL și alți combustibili fosili de la aliatul lor american, așa cum este prevăzut și în acordul tarifar semnat de Ursula von der Leyen și Trump, în Scoția.

UE a oferit puține detalii despre vizita lui O'Sullivan în Statele Unite. Dacă se va realiza un pachet coordonat între Europa și SUA, ar fi prima dată de când Trump s-a întors la Casa Albă. Între timp, magnatul a relatat că mai mulți lideri europeni vor călători separat la Washington în următoarele zile pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Speranța pentru Europa - și pentru guvernul lui Zelenski - este că președintele american va trece în sfârșit de la vorbe la acțiuni în ceea ce privește sancțiunile, în timp ce așteptarea unei clarificări definitive cu privire la rolul Americii în garantarea securității Kievului rămâne în plan secund.

„Planul imperialist” al lui Putin „nu se va termina cu cucerirea Ucrainei: va fi doar începutul”, este opinia cancelarului german Friedrich Merz, potrivit căruia țarul nu este interesat de pace. Războiul continuă nestăvilit pe câmpul de luptă: în urma atacului record cu 823 de drone și rachete rusești în Ucraina, Kievul a raportat că 143 de drone au fost lansate împotriva orașelor țării în noaptea dintre duminică și luni, aducând cu ele încă un bilanț de morți și distrugeri, în pragul unei toamne care se anunță dificilă pentru Ucraina.

Între timp, președintele chinez Xi Jinping l-a asigurat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un că este dispus „să consolideze comunicările strategice și să coopereze strâns cu Coreea de Nord” într-un mesaj adresat liderului nord-coreean Kim Jong-un cu ocazia celei de-a 77-a aniversări a fondării Republicii Populare Democrate Coreene.

„Partea chineză este pregătită să-și unească forțele pentru a promova prietenia China-Coreea de Nord și cauza socialistă a celor două țări prin intensificarea comunicărilor strategice, vizite frecvente și o cooperare strânsă cu Coreea de Nord”, a relatat agenția de știri de stat KCNA.

Cei doi lideri s-au întâlnit la Beijing săptămâna trecută, când Kim a participat la parada militară care marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial. În prima lor întâlnire din ultimii șase ani, Xi a cerut o coordonare mai strânsă cu Coreea de Nord în afacerile globale și regionale.

Vizita lui Kim la Beijing a consolidat relațiile bilaterale, care se deterioraseră din cauza legăturilor tot mai mari dintre Phenian și Moscova, prin livrarea de arme și trupe de către Nord pentru a sprijini războiul Kremlinului împotriva Ucrainei. Liderul suprem s-a întâlnit și cu președintele rus Vladimir Putin, tot în capitala Chinei.

Sursa: Rador Radio România