Într-un interviu acordat Euronews, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a confirmat că Uniunea Europeană intenționează să suspende prevederile comerciale ale Acordului de asociere Israel-UE, informează „Euronews” (Italia).

Intenția, anunțată de președinta Comisiei, von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii, ar putea afecta 42,6 miliarde de euro din comerțul din 2024.

Potrivit Înaltului Reprezentant Kallas, o parte din acest volum comercial beneficiază de tratament preferențial din partea UE.

„Este o sumă semnificativă”, a declarat Kallas pentru Euronews, „și 37% din acest schimb comercial beneficiază de tratament preferențial.”

„Așadar, acest pas va avea cu siguranță un cost ridicat pentru Israel”, a adăugat Înaltul Reprezentant.

Se așteaptă ca miercuri, Comisia UE să aprobe oficial propunerea. Este necesară o majoritate calificată a statelor membre, ceea ce înseamnă că cel puțin una dintre țarile mai mari - Germania sau Italia - va trebui să sprijine propunerea pentru ca aceasta să aibă succes.

Până în prezent, atât Roma, cât și Berlinul au blocat toate propunerile la nivelul UE care vizau efectuarea de presiuni asupra Israelului pentru a schimba cursul războiului.

Kallas i-a îndemnat pe cei care blochează progresul măsurilor împotriva Israelului să propună alternative, mai ales dacă recunosc că situația de pe teren în Gaza este „nesustenabilă”.

În timpul interviului, când a fost întrebată dacă măsura va trece de Consiliul UE, fostul prim-ministru estonian a dat asigurări că „în cadrul Consiliului Afaceri Externe nu au avut loc discuții foarte intense pe această temă”.

„Întrebarea mea pentru toți colegii, și nu doar pentru Germania”, a concluzionat Kallas, „este dacă sunteți de acord cu diagnosticul că situația este extrem de gravă, dezastruoasă și nesustenabilă și ce facem în această privință?”

