„Europa este centrul tuturor relelor majore ale umanității: două războaie mondiale, genocide, colonialism, rasism și multe alte 'isme' dezgustătoare”, a scris influentul politolog rus, notează în „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Alberto Tejedor.

Influentul politolog și consilier al Kremlinului, Serghei Karaganov, a stârnit din nou dezbaterea strategică de la Moscova în această vară cu un articol intitulat „Rusia în politica globală”. În articol, profesorul rus susține că confruntarea cu Europa este „ireversibilă” și avertizează că, dacă Moscova nu adoptă o poziție mai dură, continentul ar putea aluneca spre „un război fără sfârșit și, în cele din urmă, un Armaghedon nuclear”.

„Europa este centrul tuturor relelor majore ale umanității: două războaie mondiale, nenumărate genocide, colonialism, rasism și multe alte 'isme' dezgustătoare”, a scris Karaganov, subliniind că este imperativ ca Rusia să „învingă politic Europa” și să frângă voința elitelor sale de a se confrunta reciproc. În opinia lui Karaganov, „un armistițiu nu este salvarea, ci doar un respiro pentru ca inamicul să acumuleze forțe”.

Aceste avertismente coincid cu tensiunile crescânde din zona Baltică și Europa de Est. În ultimele zile, Estonia și Polonia au raportat incursiuni ale dronelor rusești în spațiul lor aerian, incidente pe care NATO le-a descris drept „provocări periculoase”. Pentru Karaganov, acțiunile de acest fel fac parte dintr-o strategie care trebuie intensificată: „Orice provocare în zona Baltică, la granițele NATO împotriva Rusiei, trebuie întâmpinată cu un răspuns disproporționat”.

Academicianul, considerat una dintre cele mai ascultate voci ale președintelui Vladimir Putin în chestiuni de doctrină militară, sugerează, de asemenea, revizuirea rolului armelor nucleare în politica de descurajare: „Este necesar să se introducă urgent în doctrina militară a Rusiei prevederea ca, în cazul oricărui război cu un inamic care posedă un potențial demografic și economic semnificativ, țara noastră să considere obligatorie utilizarea armelor nucleare împotriva agresorului”.

Mesajul lui Karaganov reflectă o înăsprire a abordării Kremlinului față de Europa, într-un moment în care aliații occidentali își consolidează sprijinul pentru Ucraina și discută planuri de reînarmare pe termen mediu. Între timp, Moscova încearcă să-și consolideze „pivotul către Est” și să prezinte Europa ca pe un actor decadent și ostil, spre deosebire de o Rusie care se proiectează spre Asia ca o „civilizație autosuficientă și siberiană”.

Sursa: Rador Radio România