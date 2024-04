Aderarea parțială a României la Spațiul Schengen este rezultatul unui compromis, a declarat marți ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, el adăugând că acum "ar fi greșit să stabilim o dată concretă" pentru aderarea completă a României.

"Vreau să spun foarte clar că nu am reproșat nimic în mod direct Bulgariei și României. Acum un an și jumătate am spus că un sistem care nu funcționează nu poate fi extins, de aceea am luat acea decizie. Vom colabora în continuare pentru îmbunătățirea sistemului Schengen știm că există o mare presiune a migrației ilegale în Europa, așadar aici avem interese comune tocmai pentru a întări acest sistem. În prezent există și alte țări din Spațiu Schengen cu controale la frontierele externe. Cred că, în momentul de față, ar fi greșit să stabilim o dată concretă în acest sens", a spus Karner, citat de TVR Info.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, prezent la Viena, a afirmat că România nu este primul stat care intră în Schengen mai întâi cu o frontieră și apoi cu altele.

”România nu este primul stat care intră în Schengen etapizat, mai întâi cu o frontieră și apoi cu altele. Istoria Spațiului Schengen cuprinde mai multe exemple în care unele state au intrat pe rând cu frontierele. Dacă nu mă înșel, chiar și Austria e în această situație. Până acum, istoria Schengen nu cuprinde niciun exemplu în care un stat să fi intrat doar cu o frontieră și să fi rămas fără celelalte frontiere intrat în Spațiul Schengen”, a declarat Cătălin Predoiu, marți, într-o conferință de presă susținută la Viena, citat de News.ro.

El a precizat că România va face acest drum până la capăt.



"Ca și celelalte state, vom face acest drum până la capăt. Pentru mine și colegii mei, marea întrebare anul trecut a fost nu când, ci ce anume trebuie să facem ca să se întâmple. Și nu intenționez să schimb această metodă. În loc să ne întrebăm subiectiv când ar putea fi cel mai bun moment, ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facem ca să-l obținem cât mai rapid. Altfel, România are îndeplinite criteriile de 12 ani. Dar tratatele sunt clare, decizia este politică. Și politica este întotdeauna racordată la realitate. Și realitatea nu este întotdeauna foarte facil de gestionat. Ce este important însă e că ne înțelegem bine și lucrăm bine cu ministerele noastre și vrem să lucrăm bine în continuare pe toate temele pe care le avem, și cu Comisia Europeană, și cu ceilalți colegi”, a transmis ministrul Afacerilor Interne.

Predoiu a susținut că progresele României în materie de combatere a migrației ilegale sunt recunoscute astăzi de toată lumea: ”Avem proiecte pilot cu toate țările vecine. Spre exemplu, pe frontiera cu Serbia, migrația ilegală este practic zero. Logica mea și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne este să ridicăm această performanță pe toate frontierele”.



Cătălin Predoiu a avut o întâlnire la Viena cu omologul său austriac, Gerhard Karner, despre impactul și măsurile adoptate pentru "Air Schengen".