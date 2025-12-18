Premierul spune că oligarhul va trebui să predea fondurile obținute din vânzarea unui club londonez de fotbal sau riscă să fie trimis în judecată, scrie „The Guardian” (Marea Britanie) sub semnătura Jessicăi Elgot.

Regatul Unit va da instrucțiuni oficiale în vederea transferării a 2,5 miliarde lire sterline, provenite din vânzarea de către Roman Abramovici a clubului de fotbal FC Chelsea, într-un fond destinat situației umanitare din Ucraina, miliardarul fiind înștiințat că are de ales între cedarea fondurilor și o trimitere în judecată.

În Camera Comunelor, Keir Starmer a spus că fondurile preluate din activele oligarhului, care este supus unor sancțiuni din partea Regatului Unit, vor fi vărsate într-o nouă fundație destinată Ucrainei, iar permisiunea pentru tranfer ar reprezenta pentru Abramovici ultima șansă de a respecta acest ordin pentru a evita o acțiune în instanță.

„Pentru Roman Abramovici, ceasul ticăie ca să-și poată onora angajamentul pe care și l-a luat atunci când a vândut clubul FC Chelsea și să verse 2,5 miliarde lire sterline în sprijinul unei cauze umanitare destinate Ucrainei”, a spus Starmer. „Acest guvern este pregătit să susțină demersul în instanță, astfel încât fiecare penny să ajungă la cei ale căror vieți au fost distruse de războiul ilegal al lui Putin”.

Miliardarul rus a vândut clubul Chelsea în 2022, în urma presunilor exercitate de guvernul britanic după invazia rusă în Ucraina.

Guvernul britanic i-a permis lui Abramovici să vândă clubul Chelsea atâta vreme cât banii vor fi cheltuiți în sprijinul victimelor războiului din Ucraina. Banii au fost plasați într-un cont bancar britanic controlat de Fordstam, o companie a lui Abramovici.

De atunci, banii a fost înghețați, având în vedere că negocierile cu Abramovici s-au blocat, problema fiind dacă banii vor trebui cheltuiți exclusiv în Ucraina sau vor putea să ajungă și în afara țării.

Guvernul a promis să înființeze o fundație în vederea vărsării banilor, condusă de Mike Pemrose, fostul șef al filialei UNICEF din Regatul Unit.

Ministrul finanțelor, Rachel Reeves, a spus că „este inacceptabil ca peste 2,5 miliarde lire sterline, datorate poporului ucrainean, să mai poată rămâne înghețate într-un cont bancar din Regatul Unit. E timpul ca Roman Abramovici să plătească. Dacă nu o va face, atunci noi suntem gata să facem tot ce va fi necesar ca să ne asigurăm că banii ajung la ucraineni”.

Miniștrii au subliniat că ani de zile au încercat să ajungă la o înțelegere cu Abramovici pentru a-l convinge să coopereze în vederea transferului banilor. Starmer a spus că, pentru a obține accesul la acești bani, guvernul este gata să îl trimită pe Abramovici în judecată.

În martie, ziarul The Guardian relata că miniștrii cred că, în cele din urmă, va fi necesară o acțiune juridică. Guvernul a spus că ar examina orice propunere venită din partea lui Abramovici în vederea donării benevole a acestor fonduri Ucrainei.

Potrivit adresei existente, procedurile trebuie să fie destinate cauzelor umanitare din Ucraina, dar veniturile ulterioare vor putea fi alocate și victimelor altor conflicte din lume. De aceste fonduri nu vor putea beneficia Abramovici sau alte persoane supuse unor sancțiuni.

Demersul survine tocmai când președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că propunerile negociate cu oficiali din SUA, pe tema unui acord de pace menit să pună capăt războiului Rusiei din Ucraina, ar putea să fie în curând definitivate.

Luni, oficialii americani au spus că, după două zile de tratative purtate la Berlin, au rezolvat 80% din problemele dificile dintre Rusia și Ucraina, deși oficialii ruși nu au fost prezenți.

În această săptămână, liderii europeni își continuă tratativele, discutând un plan separat care să vizeze folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei în anii următori, reuniunea fiind programată să înceapă joi. Cea mai mare parte a acestor active, în valoare de €185 miliarde (£162 miliarde), se află depuse în conturile Euroclear din Bruxelles.

Moscova a spus că folosirea acestor active ar însemna un furt și a amenințat ca, la rândul său, să înghețe depunerile din Rusia ale unor investitori europeni privați. Potrivit planurilor în discuție, UE ar oferi Ucrainei un împrumut initial de 90 de miliarde de euro, apelând la banii aflați la Euroclear, dar pretenția Rusiei la fonduri va rămâne neschimbată. Ucraina ar urma să returneze banii numai dacă sau atunci când Rusia va accepta să ofere compensații.

Sursa: Rador Radio România