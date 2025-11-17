Ucraina lucrează la reluarea schimburilor de prizonieri cu Rusia, ceea ce ar putea aduce acasă 1.200 de prizonieri ucraineni, așa cum a anunțat președintele Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru duminică, notează „Euronews” (Italia).

„Contăm pe reluarea schimburilor de prizonieri de război”, a scris Zelenski pe X. „Sunt în desfășurare Multe întâlniri, negocieri și apeluri telefonice pentru a asigura acest lucru”, a adăugat el.

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a declarat sâmbătă că a purtat consultări mediate de Turcia și Emiratele Arabe Unite cu privire la reluarea schimburilor.

Umerov a spus că ambele părți au convenit să reactiveze acordurile de schimb de prizonieri negociate la Istanbul pentru eliberarea a 1.200 de ucraineni. Moscova nu a răspuns imediat la declarație.

Acordurile de la Istanbul, redactate cu mediere turcă în 2022, stabilesc regulile pentru schimburi de prizonieri coordonate și la scară largă. De atunci, Rusia și Ucraina au făcut schimb de mii de prizonieri, chiar dacă acestea au fost neregulate.

Umerov a declarat că în curând vor avea loc discuții tehnice pentru finalizarea detaliilor procedurale și organizatorice, exprimându-și speranța că ucrainenii care se întorc vor putea „sărbători Anul Nou și sărbătorile de Crăciun acasă – la masa familiei și alături de rudele lor”.

Moscova continuă să atace Ucraina

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a declarat că atacurile cu drone rusești din noaptea trecută și de duminică au avariat infrastructura energetică din regiunea Odesa, inclusiv o centrală solară.

Ucraina se luptă să reziste atacurilor aeriene rusești neîncetate care au provocat pene de curent în toată țara.

Atacurile combinate cu rachete și drone asupra rețelei electrice au avut loc în contextul eforturilor Ucrainei de a limita eforturile Rusiei de a captura fortăreața estică Pokrovsk.

Rusia revendică controlul asupra a încă două sate

Armata rusă a declarat că a capturat două sate din sudul Ucrainei, unde forțele sale avansează lent împotriva unităților ucrainene mai mici.

Pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a declarat că trupele sale au preluat controlul asupra localităților Rivnopillia și Mala Tokmacika din regiunea Zaporijjia, după ce la începutul săptămânii revendicase capturarea altor două așezări.

Potrivit Forțelor Armate Ucrainene, de duminică, 9 noiembrie, Rusia a lansat un total de 1.217 atacuri cu drone și rachete împotriva Ucrainei.

Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că Rusia a lansat 176 de drone și o rachetă peste noapte, adăugând că forțele ucrainene au doborât sau neutralizat 139 dintre drone.

Dronele care au lovit 14 locații diferite au fost trimise din direcțiile Kursk, Oriol, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Ciauda - Crimeea ocupată.

În regiunea Odesa, au fost vizate instalații de infrastructură energetică, inclusiv o centrală solară, unde incendiile au fost rapid stinse de salvatori, potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper.

Între timp, Ministerul rus al Apărării a declarat că în timpul nopții, forțele sale au doborât 57 de drone ucrainene.

Guvernatorii regiunilor ruse Volgograd și Voronej au raportat că în noaptea de 16 noiembrie au respins atacuri cu drone. Guvernatorii Volgogradului, Andrei Bocharov, și Voronejului, Alexander Gusev, au distribuit informațiile prin canalele Telegram ale administrațiilor lor.

Sursa: Rador Radio România