Moscova îi răspunde Washingtonului că „nu are altă alternativă” decât să continue războiul, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Rostyslav Averchuk.

Declarația lui Donald Trump conform căreia Ucraina poate recuceri teritoriile de câmp de luptă ocupate de Rusia a fost întâmpinată cu aprobare de către liderii ucraineni. Totuși, având în vedere retorica anterioară a președintelui SUA, puțini din Ucraina se așteaptă ca afirmațiile sale să se traducă într-o creștere decisivă a sprijinului militar pentru Ucraina sau în sancțiuni împotriva Rusiei, măsuri de care țara invadată are nevoie pentru a opri avansurile Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat afirmațiile lui Trump potrivit cărora Ucraina, cu sprijinul armelor Uniunii Europene și NATO, ar putea recuceri aproximativ 19% din teritoriul său controlat de Rusia drept „pozitive” și o „schimbare semnificativă”. El a făcut această declarație într-un interviu acordat canalului conservator FOX News, în urma unei întâlniri cu președintele SUA și în urma unei postări neașteptate a lui Trump pe rețelele de socializare, în care a subliniat costul economic ridicat al războiului pentru Rusia și a descris țara invadatoare va fiind un „tigru de hârtie”.

Această schimbare de poziție a lui Trump, nu prima, a fost binevenită în Ucraina, care se confruntă cu multiple provocări în al patrulea an de război împotriva unui inamic mult mai mare, fără sprijinul ferm al celei mai mari puteri militare a lumii. Însă „faptele vorbesc mai tare decât cuvintele” a fost reacția comună în rândul multor ucraineni, obișnuiți cu declarațiile contradictorii ale liderului american.

La Kiev și în rândurile armatei ucrainene epuizate, nu se vorbește despre recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia. În cel mai bun caz, dacă Statele Unite garantează o aprovizionare constantă cu arme, similară cu cea oferită de predecesorul lui Trump, Joe Biden, Ucraina ar putea stabiliza frontul și ar oferi o apărare mai robustă împotriva atacurilor intensive rusești asupra centrelor civile, scrie Mikola Bielieskov de la Institutul Ucrainean pentru Studii Strategice. „La urma urmei, Rusia este susținută de o coaliție autocratică condusă de China, care nu își dorește înfrângerea aliatului său”, notează analistul. În prezent, comandamentul militar rus acceptă pierderi mari în rândul trupelor sale, mizând pe avansuri lente pe anumite părți ale frontului, sperând că acestea ar putea prăbuși apărarea Ucrainei sau ar putea convinge Ucraina și aliații săi că rezistența militară este inutilă.

Totuși, dacă livrările SUA, finanțate de Europa, vor fi „sistematice și pe termen lung”, subliniază Bielieskov, acest lucru îi va trimite „un semnal clar” lui Vladimir Putin că partenerii internaționali ai Ucrainei nu vor „obosi” să o sprijine, ceea ce l-ar putea înclina să negocieze în loc să-și impună condițiile.

Unii militari ucraineni nu exclud faptul că vorbele lui Trump reflectă intenția Washingtonului de a-și reduce și mai mult implicarea în conflict. „Ceea ce sugerează că Trump este indiferent față de război și lasă ambele părți să se descurce singure”, a declarat Maksim Zhorin, comandant adjunct al Brigăzii a Treia de Asalt.

Unii analiști sugerează că declarațiile lui Trump ar putea face parte dintr-un efort diplomatic de a pune capăt războiului. „Dacă nu ajungeți la un acord acum, vă va costa mai mult mâine – asta îi spune Trump în mod clar lui Putin”, a declarat analistul politic Volodimir Țibulko pentru publicația ucraineană „Komersant”, menționând că Trump a sugerat că Ucraina ar putea chiar să avanseze dincolo de granițele sale, pe teritoriul rus, pentru a ridica miza.

„Trebuie să ne concentrăm pe acțiunile concrete ale lui Trump, nu pe cuvintele sale. Lucrul de care avem nevoie este o presiune economică serioasă asupra Federației Ruse”, a subliniat însă analistul militar Dmitro Sniegirov.

Conducerea Rusiei a respins sugestiile lui Trump. „Rusia nu este un tigru. Mai degrabă, seamănă cu un urs. Și nu există urși de hârtie”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin. Peskov a afirmat că armata rusă continuă să avanseze pe câmpul de luptă și a reiterat o amenințare voalată la adresa Kievului: „Dinamica de pe linia frontului arată că cei care refuză să negocieze astăzi vor avea poziții mult mai proaste mâine și poimâine”.

Trupele rusești au capturat un alt sat din regiunea Dnipropetrovsk a Ucrainei, în care au intrat în vară. Între timp, Ucraina continuă contraatacurile cu succes în apropiere de Pokrovsk și Dobropillia, amenințând să încercuiască unele unități rusești.

Sursa: Rador Radio România