Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a reacționat la declarațiile președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, în care acesta a catalogat drept „premature” discuțiile privind aderarea Ucrainei la NATO și la UE, notează Agenția de presă RBC.

Într-un comunicat de presă, MAE ucrainean menționează că a luat act de comentariile lui Nawrocki referitoare la perspectivele de aderare a Ucrainei la NATO și la UE. Instituția a subliniat că, în privința securității, viitorul Ucrainei este inseparabil de NATO, iar cel politic și economic – de Uniunea Europeană.

Totodată, diplomația ucraineană amintește că membrii „Coaliției celor dispuși” au căzut de acord că aderarea Ucrainei la UE reprezintă una dintre garanțiile-cheie ale securității, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga comunitate europeană și euroatlantică. „Suntem convinși că discuțiile privind viitoarea aderare a Ucrainei la NATO și la UE nu sunt premature. Dimpotrivă, ele sunt strategic necesare în contextul agresiunii continue a Federației Ruse împotriva Ucrainei și a întregului sistem european de securitate”, a transmis MAE ucrainean.

Instituția a amintit că poziția Ucrainei este susținută de deciziile adoptate de NATO și de UE, precum și de declarațiile multiple ale partenerilor occidentali, inclusiv ale Poloniei.

De asemenea, MAE de la Kiev a subliniat că Ucraina apeciază sprijinul oferit de Polonia din 2022 încoace, care a inclus asistență militară, funcționarea eficientă a hub-urilor logistice și găzduirea a milioane de refugiați ucraineni. Potrivit MAE ucrainean, această solidaritate pune bazele unui viitor european comun. Amintim că, recent, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că el și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, au opinii divergente în privința aderării Ucrainei la UE. În timp ce Nausėda a propus ca 1 ianuarie 2030 să fie termenul oficial pentru aderarea Ucrainei, Nawrocki a respins această idee și a mutat discuția spre tema solidarității polono-ucrainene.

Anterior, Nawrocki s-a exprimat și împotriva aderării Ucrainei la NATO în timpul războiului cu Rusia, susținând că acest pas ar putea atrage toate statele membre ale alianței într-un conflict deschis. Înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale din Polonia, Nawrocki a acceptat oficial condițiile liderului partidului radical „Confederația”, Sławomir Mentzen, în schimbul sprijinului electoral. Una dintre aceste condiții a fost promisiunea de a bloca aderarea Ucrainei la NATO.

Sursa: Rador Radio România