Ministrul ucrainean al Apărării îl va informa pe cel mai înalt oficial al UE în domeniul apărării și pe reprezentanții mai multor guverne despre implementarea unui sistem de respingere a valurilor de atacuri cu drone din partea Rusiei.

Kievul a fost pionier în inovația în domeniul dronelor încă de la începutul invaziei Rusiei, vehiculele aeriene fără pilot fiind acum un atu important în răspunsul la atacurile rusești.

De aceea, perspectiva Ucrainei este esențială pentru comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, care va organiza vineri o convorbire telefonică între reprezentanții a 10 țări membre de pe Flancul estic al Europei.

Comisia l-a invitat pe ministrul apărării din Ucraina, Denis Șmihal, să se alăture unei convorbiri telefonice cu ”țări din prima linie” pentru a afla !care sunt capacitățile lor și (...) dacă să se inspire sau nu din acestea!, a declarat joi un purtător de cuvânt al Executivului de la Bruxelles.

Comisia a declarat că la convorbire vor participa Bulgaria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, România, Ucraina, precum și Slovacia. Nu era așteptată implicarea Slovaciei și rămâne neclar dacă Ungaria, o altă țară cu frontiere în est, va participa la discuție.

Oficiali tehnici ai NATO se vor alătura, de asemenea, discuției, a adăugat joi CE.

”Trebuie să înțelegem [că] ne lipsesc capacitățile de a detecta dronele”, a declarat Kubilius la evenimentul de lansare al Euractiv pentru buletinul său informativ zilnic de apărare FIREPOWER, promițând progrese rapide în construirea unui zid defensiv împotriva dronelor.

Apărare împotriva dronelor

În martie, consilierul prezidențial ucrainean Alexander Kamișin a declarat că producătorii din Ucraina pot produce anual peste 5 milioane de drone ”first-person-view”, care oferă operatorilor o acoperire video detaliată.

”Ucraina este cu mult înaintea tuturor țărilor europene NATO în ceea ce privește tehnologia dronelor și în special anti-drone”, a declarat Carlo Masala, șeful Centrului pentru Studii de Informații și Securitate de la Universitatea Forțelor Armate Germane din München.

Pentru Masala, producătorii de drone din Ucraina pot oferi know-how pentru a atenua tehnologiile de bruiaj și spoofing din Rusia, a adăugat el.

Comisia a declarat săptămâna aceasta că statele membre ar putea sprijini zidul dronelor prin intermediul împrumuturilor SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro alocate către 19 țări și ar putea accesa programul EDIP în valoare de 1,5 miliarde de euro, care este încă în curs de negociere.

Masala a spus că Ucraina ar trebui să primească contribuții directe din partea UE pentru a-și crește producția și a contribui la un zid al dronelor.

O altă modalitate prin care Kievul poate participa la inițiativa de finanțare ar fi să stabilească producția în UE. În iunie, Danemarca a semnat un acord cu Kievul pentru ca firmele de apărare ucrainene să deschidă linii de producție în țară, începând cu o investiție de 1,4 miliarde de euro.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, de asemenea, miercuri, la Adunarea Generală a ONU de la New York, că țara va ridica interdicția privind exporturile de arme, introdusă după invazia Rusiei, ceea ce ar putea permite exportul de drone fabricate în Ucraina. ”Ar exista linii de producție care sunt inaccesibile Rusiei pe frontul sudic (...) posibilitatea ca rușii să lovească o instalație de producție de drone din România sau Germania este destul de puțin probabilă”.