Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, este ținta unei campanii de discreditare lansate de politicieni greci din partidul aflat la guvernare, Noua Democrație, după ce instituția a instrumentat dosarul cunoscut drept scandalul OPEKEPE.

Opoziția elenă acuză guvernul condus de Kyriakos Mitsotakis că încearcă să submineze credibilitatea Parchetului European și a Laurei Kovesi printr-o strategie de delegitimare publică. Declanșatorul: un articol semnat de Sofia Voultepsi, fost ministru și actual parlamentar al Noii Democrații, publicat în presa apropiată guvernului. Titlul, „România: thriller judiciar cu Kovesi – Un grup infracțional o implică pe Procurorul European”, este considerat de opoziție drept o tentativă deliberată de a o discredita pe Kovesi, în ciuda tonului mai moderat din conținutul propriu-zis al articolului.

PASOK: „Guvernul trebuie să dea explicații”

Partidul social-democrat PASOK cere guvernului să se delimiteze public de declarațiile și insinuările parlamentarilor săi. „Dacă nu se distanțează, înseamnă că regimul Mitsotakis se află în spatele acestor stratageme”, afirmă opoziția, întrebând dacă aceste atacuri la adresa justiției europene exprimă poziția oficială a guvernului sau sunt acțiuni „sub îndrumarea centrală a Palatului Maximou” (sediul guvernului).

Și Noua Stângă denunță o „tentativă de demolare” a șefei Parchetului European și acuză guvernul că, în loc să răspundă acuzațiilor legate de fraudarea fondurilor europene, alege să atace instituțiile care le investighează.

Linia de apărare: minimalizarea Parchetului European

Foștii miniștri implicați în scandal, Lefteris Avgenakis și Makis Voridis, își construiesc apărarea pe ideea că dosarul transmis de Parchetul European nu are greutate penală. Avgenakis a susținut în Parlament că documentele EPPO (European Public Prosecutor’s Office) sunt doar rapoarte formale, fără rechizitorii, parte dintr-un mecanism birocratic de rutină. El a invocat statistici din raportul anual al instituției, sugerând că „doar 8%” din cazurile active au dus la urmăriri penale în 2024 – o tentativă clară de a minimaliza munca Parchetului și de a-i submina credibilitatea.

Voridis, mai prudent în exprimare, a sugerat totuși că Parchetul European nu oferă o evaluare concludentă a faptelor, insinuând că ancheta e prea vagă pentru a susține acuzații penale.

Prescripție iminentă, termene întinse

Criticile opoziției s-au întețit după ce majoritatea parlamentară a refuzat constituirea rapidă a unei comisii de anchetă, propusă de PASOK și SYRIZA/Noua Stângă, și a decis în schimb să întârzie deschiderea oficială a investigației parlamentare până în toamnă. Termenul limită pentru depunerea concluziilor: trei luni. Opoziția acuză că această amânare favorizează prescrierea răspunderii penale pentru unul dintre cei implicați – Makis Voridis –, cu termenul de prescripție estimat în februarie 2026.

În contrast, în cazul altor comisii, precum cea dedicată accidentului feroviar de la Tempi, guvernul a impus un termen de doar o lună. Diferența de tratament este considerată suspectă și intenționată.

Kovesi, țintă recurentă

Atacurile politice la adresa Laurei Codruța Kovesi nu sunt o noutate. Recunoscută pentru investigațiile de corupție la nivel înalt din perioada în care a condus DNA în România, Kovesi a devenit, prin poziția sa de Procuror-șef european, una dintre cele mai incomode figuri din justiția continentală. Instrumentarea dosarului OPEKEPE, în care sunt implicați foști miniștri ai agriculturii din Grecia, a readus-o în vizorul cercurilor politice afectate de anchete.

Disputa din Grecia scoate în evidență tensiunea crescândă dintre unele guverne naționale și mecanismele de control ale Uniunii Europene, în special atunci când acestea ating interese politice sensibile. În loc să răspundă pe fond acuzațiilor de fraudă cu bani europeni, politicienii vizați atacă sursa anchetei – în acest caz, Parchetul European și conducerea sa.

Pentru Kovesi, e un semnal familiar: când anchetele ating zonele de putere, se declanșează campanii de discreditare. Pentru Uniunea Europeană, miza este mai largă: capacitatea sa de a asigura integritatea propriilor fonduri și de a impune respectarea regulilor statului de drept în toate colțurile continentului.

(Nota trad.: Expresia „Lăcustele albastre” face referire la culoarea partidului Noua Democrație, aflat la guvernare în Grecia.)

