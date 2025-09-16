Agenția Tass relatează că purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că „NATO este implicată de facto” în conflictul ruso-ucrainean din cauza sprijinului acordat Ucrainei de către țările occidentale.

„NATO este în război cu Rusia. Acest lucru este evident și nu necesită dovezi suplimentare”, a spus Peskov, potrivit TASS, preluată de agenția italiană de presă ANSA.

Ambasada Rusiei la București a definit atacul cu drone al Ucrainei în România o „provocare”, în urma chemării, duminică, din cauza incidentului, ambasadorului rus la Ministerul de Externe al României.

În timpul întâlnirii, ambasadorul Vladimir Lipaev a afirmat că protestul României, care acuză Rusia, este „nefondat”, a anunțat ambasada într-un comunicat publicat duminică noaptea. „Toate faptele indică faptul că s-a tratat de o provocare deliberată din partea regimului de la Kiev”, a adăugat el.

Kievul relatează că doisprezece persoane au fost rănite într-un atac cu rachete rusești asupra unei ferme din regiunea Sumy, comis duminică seară târziu, relatează Ukrainska Pravda.

Oleg Hrîgorov, șeful administrației militare a regiunii Sumî din Ucraina, a declarat pe Telegram: „Pe 14 septembrie, în jurul orei 23:00, inamicul, conform datelor preliminare, a lovit două rachete pe teritoriul unei ferme din comunitatea Boromlîansk, districtul Ohtir, regiunea Sumî. În urma atacului ocupanților, au fost rănite 12 persoane care lucrau la recoltare”.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele rusești de apărare aeriană au distrus, sau interceptat peste noapte șase drone ucrainene în regiunea Belgorod potrivit unui raport al Tass. „Noaptea trecută, forțele de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat sau distrus șase drone ucrainene cu aripi fixe în regiunea Belgorod”, a declarat ministerul.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, citat de Tass, a avertizat că „a permite țărilor NATO să doboare dronele rusești deasupra Ucrainei înseamnă a declara război între Alianță și Rusia”.

„Serios, implementarea ideii provocatoare a Kievului și a altor idioți de a crea o «zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei» și de a permite țărilor NATO să doboare dronele noastre va însemna un singur lucru: războiul NATO împotriva Rusiei”, a scris politicianul pe canalul său de Telegram.

„Fie că îi spuneți summit sau doar întâlnire, nu contează, dar probabil că va trebui să-i conving, deoarece se urăsc atât de mult încât abia își vorbesc. Sunt incapabili să vorbească între ei”, le-a spus Donald Trump reporterilor care l-au întrebat dacă ar fi necesar să organizeze un summit pentru a media între Rusia și Ucraina.

