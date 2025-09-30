Ungaria este interesată de extinderea UE, aceasta vizând și o aderare a Turciei, a subliniat președintele Legislativului ungar, László Kövér, după ce l-a primit luni pe președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, notează Hirado.hu (Ungaria).

După negocierile avute cu președintele parlamentului turc, Numan Kurtulmus, László Kövér a precizat într-o declarație acordată presei: UE ar putea avea nevoie de Turcia chiar mai mult decât Turcia de statutul de membru cu drepturi depline al UE.

Oficialul ungar a spus: Cele două țări sunt interesate de un sistem mondial multipolar, pașnic, bazat pe comerț, în loc de reîmpărțirea lumii în sfere din influență. În această privință, rolul Turciei în așa-numitul coridor central care leagă Asia de Europa este decisiv și de neclintit.

László Kövér a promis partenerului său turc: și în viitor se pot aștepta ca Guvernul ungar să facă tot posibilul pentru a consolida și completa cu conținut parteneriatul strategic, în mai multe domenii.

Președintele Parlamentului ungar a apreciat intensitatea relațiilor economice ale celor două țări, subliniind că obiectivul Guvernului ungar este acela ca volumul schimburilor comerciale bilaterale să atingă cifra de șase miliarde de dolari. László Kövér a semnalat, totodată, că până la sfârșitul anului, conform prognozelor, exista o șansă reală de a ajunge la cinci miliarde de dolari. De asemenea, el a salutat investițiile turcești în Ungaria, precum și capitalul ungar investit în Turcia, subliniind cooperarea industrială a apărării dintre cele două țări, care – în opinia sa – contribuie și la renașterea industriei militare ungare.

Relațiile dintre Ungaria și Turcia sunt „exemplare”

Președintele Marii Adunări Naționale, Numan Kurtulmus, a numit relațiilor dintre cele două țări, drept exemplare, subliniind că Ungaria și Turcia au relații puternice în toate domeniile, iar cooperarea existentă este dezvoltată constant, fie că este vorba de energie și industrie de apărare, fie că este vorba de educație și cultură.

Numan Kurtulmus a amintit că reuniunea neoficială a Organizației Statelor Turcice a avut loc la Budapesta, și a mulțumit Ungariei pentru susținerea aderării Turcei la UE și în timpul președinției rotative al Consiliului UE. El a menționat că din punctul de vedere al securității ar fi o contribuție uriașă, dacă o țară uriașă precum Turcia ar deveni membru al Uniunii Europene.În opinia sa, Europa a ajuns într-un moment important de cotitură: fie se întoarce spre ea însăși și se ocupă de contradicțiile sale interne, de luptele sale interne, fie se deschide și va alege calea către pace pe scena internațională.

Președintele Parlamentului turc a vorbit despre războiul rus-ucrainean și conflictul israeliano-palestinian ca două războaie importante care influențează umanitatea. Referitor la războiul ruso-ucrainean a pledat pentru o pace durabilă și a avertizat că, dacă nu pot pune capăt acestui război, acesta ar putea deveni o sursă de extindere a acestuia.

Referitor la conflictul israeliano-palestinian a spus că este responsabilitatea comună a întregii umanități să pună capăt „genocidului” cât mai curând posibil și a precizat că lupta actuală depășește chiar și manifestările antievreiești ale naziștilor.

Înainte de declarațiile de presă, președinții parlamentelor ungar și turc au semnat un acord de cooperare privind susținerea relațiilor bilaterale, transferul de experiență parlamentară și promovarea aderării Turciei la Uniunea Europeană.

Sursa: Rador Radio România