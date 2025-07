Președintele francez și cancelarul german s-au întâlnit miercuri, 23 iulie, pentru a pregăti o ședință comună de cabinet programată pentru 29 august. Diferențele însă persistă, de la proiectele de armament la negocierile comerciale.

„Le Monde” (Franța) relatează că Friedrich Merz și Emmanuel Macron au renunțat în mod evident la traducere miercuri, 23 iulie, la Villa Borsig din Berlin, pe malurile lacului Tegel, cu ocazia primei vizite a președintelui francez în Germania de la preluarea de către Merz a mandatului de cancelar, pe 6 mai. Cei doi lideri au dorit să demonstreze că fiecare înțelege pe deplin limba celuilalt, semn al unei renașteri franco-germane după ani de neînțelegere reciprocă. Merz a avut grijă, de asemenea, să nu repete aventurismul culinar al predecesorului său: meniul dineului nu includea „fischbrötchen”, faimosul sandviș cu pește marinat propus de fostul cancelar Olaf Scholz la summitul franco-german eșuat de la Hamburg din 2023, ci o friptură mai delicată de vițel cu gălbiori.

Dincolo de gesturi prietenoase, vor putea cancelarul și președintele să ofere răspunsuri pe măsura ambițiilor pe care și le-au stabilit?

„Relația pare să fi revenit la o bază mai bună, ceea ce este de salutat. Dar, evident, punctele de dispută nu au dispărut”, a remarcat Stefan Seidendorf, director adjunct al Institutului Franco-German din Ludwigsburg (Baden-Württemberg).

Dineul de lucru de trei ore nu a dus la niciun anunț concret cu privire la problemele fierbinți dintre cele două țări, a clarificat purtătorul de cuvânt al guvernului german. Totul a fost amânat până la summitul din 28 și 29 august de la Toulon, la care va avea loc o întâlnire între Macron și Merz, urmată de o reuniune a cabinetului franco-german.

Puncte majore de clarificat

Până atunci, trebuie clarificate câteva puncte majore. Primul se referă la proiectele de apărare și armament comun. Problema a căpătat nuanțe dramatice cu câteva ore înainte de summit. Marți, 22 iulie, în timpul unei conferințe de presă a Dassault Aviation, președintele grupului, Eric Trappier, a pus sub semnul întrebării însăși relevanța proiectului franco-germano-spaniol de avion de vânătoare SCAF (Future Combat Air System), care este blocat de câțiva ani din cauza unor dezacorduri profunde între producători. „Nu este vorba de abandonarea proiectului, ci de a decide dacă îl continuăm sau nu”, a declarat Trappier. Dassault, care consideră că are cea mai mare experiență în construirea de avioane de luptă, insistă asupra unui rol mai larg de leadership, invocând imperative de eficiență. Dar ieșirea a fost primită prost de Airbus, producătorul german, care refuză să pună sub semnul întrebării acordurile existente. Situația pare atât de gravă, încât președintele și cancelarul au decis să își acorde timp. Aceștia i-au însărcinat pe cei doi miniștri ai apărării, Boris Pistorius și Sébastien Lecornu, să clarifice situația cu industria până la sfârșitul lunii august.

Un alt punct important de discuție privește aspectele comerciale, deoarece UE negociază în prezent cu Statele Unite tarifele vamale la exporturile europene. Poziția Parisului, care a pledat pentru o abordare fermă față de Washington, pare să-l fi convins pe Merz. Ambele părți au subliniat disponibilitatea lor de a „lua măsuri suplimentare” dacă negocierile nu sunt satisfăcătoare. Cu toate acestea, nu a fost anunțat niciun acord oficial privind acordul de liber schimb cu Mercosur, a cărui ratificare este suspendată din cauza rezervelor franceze.

În timp ce Merz face presiuni pentru ratificarea unui tratat care a devenit crucial pentru asigurarea piețelor pentru industria germană aflată în dificultate, Macron cere protecții suplimentare pentru fermierii europeni.

Nu a fost făcută nicio declarație oficială cu privire la problema energiei și la clasificarea energiei nucleare drept „energie cu emisii reduse de carbon” la nivel european, care divizase atât de mult cele două țări sub coaliția anterioară. Cei doi lideri au discutat însă despre importanța luptei împotriva corupției în Ucraina, subliniind că aceasta este o problemă importantă pe drumul țării către Uniunea Europeană. De asemenea, au cerut guvernului israelian să înceteze imediat focul în Gaza și să permită accesul ajutorului umanitar.

Așadar, cele două echipe guvernamentale au la dispoziție doar cinci săptămâni pentru a ajunge la un acord. Nu este mult timp, având în vedere diferențele de opinie, dar ambii șefi de stat sunt conștienți că trebuie să acționeze rapid. Macron își vede sfârșitul mandatului apropiindu-se, în 2027. Iar Merz este prins în diviziunile inițiale din cadrul coaliției sale. La acestea se adaugă incertitudinile privind rolul pe care Germania ar trebui să îl joace în Europa, ceea ce ar putea afecta din ce în ce mai mult dialogul bilateral. „În anturajul cancelarului, există tensiune între cei care vor să păstreze relația transatlantică, forțele care trag spre europenizare și un al treilea pilon care ar spune «Germania pe primul loc». Acestea sunt semnalele unei Germanii în schimbare”, analizează Paul Maurice, secretar general al Comitetului de studiu privind relațiile franco-germane.

Această incertitudine se resimte la Paris, spune Jacob Ross, expert în relațiile franco-germane de la Consiliul German pentru Relații Externe, principalul think tank german pe această temă. „Emmanuel Macron și echipa sa par a fi foarte conștienți de faptul că procesul Zeitenwende [o „schimbare de epocă” născută din agresiunea rusă în Ucraina] implică o căutare a direcției pentru Germania. Și, prin urmare, acest lucru prezintă riscuri în ceea ce privește relațiile bilaterale, dacă Berlinul ar fi tentat să joace alte cărți decât cea franco-germană”.

