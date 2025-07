După aceste evoluții, orașul va avea cea mai mare rată a șomajului din țară, a socotit „Nepszava” (Ungaria), care prezice o veritabilă catastrofă socială în zonă.

Dacă lucrurile nu vor evolua în direcția bună în jurul fostelor companii succesoare Dunaferr (Uzina Metalurgică Dunăreană), este foarte probabil că se va produce o criză pe piața forței de muncă în Dunaújváros și împrejurimi (județul Fejér), a declarat pentru „Népszava” președintele Organizației Sindicale Dunaferr DV a Metalurgiștilor, Zoltán Magyar, care a adăugat: Ar fi un dezastru, nu cred că există un cuvânt mai potrivit pentru a descrie această situație.

Săptămâna aceasta, aproximativ 800 de angajați ai Duna Furnace Kft., care producea cândva oțel și cocs, au fost concediați, alături de angajații celeilalte filiale, Dunarolling Kft., responsabilă de producția în laminoarele la rece și la cald, care au fost deja concediați anterior, astfel aproximativ 2.400 de persoane și-au pierdut locurile de muncă.

„Și pur și simplu nu există atât de multe posturi vacante în oraș și în zona sa de influență”, a afirmat Zoltán Magyar, care a menționat: Este important ca în perioada disponibilizărilor oamenii să se afle în raport de muncă, astfel nu vor rămâne fără asigurări. În schimb, există doar o cale destul de îngustă către o schimbare pozitivă, respectiv ar fi nevoie de de un cumpărător pentru activele anunțate de lichidator și reangajarea de către acesta a specialiștilor trimiși acum acasă. Există, totuși, o situație favorabilă, așa cum s-a dovedit anterior, și anume că doi potențiali cumpărători au manifestat interes față de Dunarolling. Unul este Hangzhou CIEC Group Ltd., unul dintre cele mai mari grupuri comerciale cu oțel din China, în timp ce celălalt este o companie nou înființată, cu origini slovace, Dunaferr Steel Rolling a.s., listată la bursă de omul de afaceri Jozef Szivák. În prezent, se așteaptă licitația, dar aceasta nu a apărut până acum. Cu toate acestea, există încă speranțe. Din păcate, niciun cumpărător nu a apărut pentru activele Duna Furnace, astfel că lichidatorul a lansat din nou apelul.

Liderul de sindicat a adăugat: Se poate auzi că persoanelor care au fost disponibilizate li s-au oferit oportunități de angajare, chiar și din alte orașe, dar nu la scara celor care și-au pierdut acum locurile de muncă. Aceasta este oricum o întrebare dificilă, pentru că cineva care a lucrat 30 sau aproape 40 de ani la companie, cu siguranță nu are dorința de a-și împacheta toată viața și de a se muta în cealaltă parte a țării. Când am vorbit despre o situație dezastruoasă, am vrut să spun că trebuie luat în considerare și acest lucru.

Situația este cu adevărat critică și toate acestea ar putea provoca un adevărat șoc pe piața muncii și chiar social în oraș, spus József Nógrádi, director de relații strategice al Agenției de intermediere a forței de muncă Trenkwalder. Expertul a explicat pentru ziarul „Népszava” că numărul posturilor vacante în regiune – în județ – este în prezent de doar 500-600, iar în oraș sunt abia câteva zeci, iar acestea nu sunt neapărat destinate muncitorilor din metalurgie. Între timp, numărul șomerilor a ajuns la 1.100.

Toate acestea înseamnă că unii lucrători vor trebui să caute locuri de muncă în afara regiunii din necesitate, iar pentru mulți acest lucru va implica și mutarea. Însă, migrarea forței de muncă din zona dată va genera în continuare un declin economic în regiune, ceea ce va înrăutăți competitivitatea zonei, ceea ce, la rândul său, va afecta negativ șansele de a atrage noi investiții aici, a explicat József Nógrádi, analizând situația pe termen lung.

El a menționat: Aproximativ 2.400 de persoane disponibilizate acum reprezintă un număr imens într-un județ și mai ales într-un singur oraș. Cu 26.000 de persoane apte de muncă, Dunaújváros este al doilea oraș ca putere din regiune, după Székesfehérvár, cu o populație de 60.000 de locuitori. Numărul anterior de șomeri, de 1.100, era același cu cifra similară din Székesfehérvár, iar acum la acesta se adaugă și cei disponibilizați din uzinele de metalurgie. În întregul județ, numărul persoanelor în vârstă de muncă este de 272.000, iar numărul șomerilor este de 7.326. Cu această valoare, regiunea se situează în intervalul mediu. În același timp, dacă 3.000-4.000 de persoane devin șomere în Dunaújváros, care are o populație de 26.000 de locuitori, acest lucru va reprezenta cu siguranță o problemă serioasă, deoarece orașul va avea cea mai mare rată a șomajului la nivel național.Pentru comparație: Miskolc, cu o populație activă de 90.000 de locuitori, are 4.000 de șomeri, deși Borsod se numără printre județele cu condiții mai puțin favorabile și în acest sens. Așadar, ar fi important să se găsească angajatori care ar fi dispuși să angajeze acești lucrători cât mai curând posibil.

Problema este că metalurgia a fost ultimul bastion al unui domeniu special, este vorba despre un grup de profesioniști cu expertiză specială, care sunt imposibil de angajat în cadrul profesiei din cauza lipsei de angajatori din industrie. Recalificarea profesională ar putea fi soluția, dar acești oameni nu au bani, poate nici răbdare, iar din cauza presiunii de a câștiga bani pentru a-și întreține familiile, nu au prea mult timp la dispoziție. Situația este complicată și mai mult de mediul economic recesiv, care îi dezavantajează pe acei solicitanți care nu au experiență în domeniul dat. Prin urmare, pare foarte probabil ca procese similare să aibă loc ca în Diósgyőr acum un deceniu și jumătate.

Cei perseverenți au avut cel mai mult de suferit

De asemenea, nu trebuie uitat că acești angajați sunt cei care, dintr-un anumit motiv, au rezistat până la sfârșit. Așadar, au avut un motiv întemeiat să nu părăsească compania sau regiunea. Ar putea exista motive personale sau pur și simplu cunoștințele lor nu sunt suficient de competitive pe piața liberă a muncii, a subliniat József Nógrádi, care a adăugat: Toate acestea înseamnă că indiferent cât de specialist este cineva, dacă va găsi un loc de muncă potrivit pentru el la o sută sau câteva sute de kilometri distanță trebuie inevitabil să se mute cu locuința pentru care este posibil să nu aibă suficient capital acumulat sau pur și simplu să fie prea în vârstă pentru a face schimbarea. Tocmai de aceea este foarte important asigurarea recalificării angajaților pentru a merge mai departe, de preferință la nivel local.

Sursa: Rador Radio România