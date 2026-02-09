Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a fost primit vineri, 6 februarie, la Prefectura din Milano de către prim-ministrul Giorgia Meloni, cu care a avut o întâlnire bilaterală. Înainte de Vance, prim-ministrul s-a întâlnit cu emirul Qatarului.

„Îi urez bun venit vicepreședintelui J.D. Vance și secretarului de stat Marco Rubio. Se află aici pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, dar aceasta este și o oportunitate de a discuta despre relațiile noastre bilaterale. Italia și Statele Unite au avut mereu relații foarte semnificative. Lucrăm la multe probleme bilaterale, evident pentru a consolida cooperarea noastră, dar și la alte dosare internaționale deschise”, a declarat prim-ministrul, citat de agenția ANSA (Italia).

„Ne-am întâlnit ultima dată cu vicepreședintele la Roma pentru inaugurarea pontificatului Papei Leon, iar astăzi ne întâlnim din nou pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Aceste două evenimente ilustrează un sistem de valori care leagă Europa și Statele Unite, care leagă Occidentul, care se află la baza cooperării noastre, a prieteniei noastre și a viitorului pe care vrem să-l construim împreună”, a continuat Meloni la întâlnirea de la Milano, la care au mai participat secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul de externe Antonio Tajani.

„Ați făcut o treabă excepțională cu Jocurile Olimpice. Orașul este frumos”, i-a spus vicepreședintele SUA, J.D. Vance, prim-ministrului Giorgia Meloni în timpul întâlnirii lor de la Prefectura din Milano.

„Avem relații, legături și parteneriate economice excelente”, a adăugat el, „și cred că ați făcut o treabă excepțională. Soția mea și cu mine am fost entuziasmați și am dorit să venim la Jocurile Olimpice practic de când am devenit vicepreședinte și mă bucur că totul a mers bine. Ați făcut o treabă excepțională”. „În spiritul prieteniei olimpice, competiția se bazează pe reguli și chiar și pe reunirea în jurul unor valori comune”, a spus Vance, explicând că intenționează să aibă o „conversație excelentă pe o serie de subiecte”.

Sursa: Rador Radio România