Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit brusc un dineu în timpul unui discurs al lui Howard Lutnick, secretarul american al comerțului, gestul putând semnala o creștere a tensiunilor în relațiile transatlantice.

Potrivit declarațiilor unor participanți, dineul de marți seara, de la Davos, s-a desfășurat într-un moment când Statele Unite și-au intensificat campania de a intra în posesia Groenlandei – teritoriu care aparține Danemarcei, un aliat din cadrul Organizației Tratatului Nord-Atlantic, scrie „The Wall Street Journal” (SUA).

Lutnick a fost ultimul dintre vorbitorii care au luat cuvântul la eveniment – un dineu la care au fost invitați numai oaspeți de rang înalt. El a condamnat politicile energetice ale Europei și a criticat ceea ce, în opinia sa, ar fi un declin al competitivității continentului în arena mondială, după cum au afirmat o serie de persoane prezente la eveniment.

O serie de invitați au aplaudat declarațiile lui Lutnick, declarații care evidențiau puterea SUA comparativ cu cea a Europei, în timp ce alții l-au huiduit, după cum au afirmat unii participanți. Alții au interpretat câteva dintre afirmațiile lui Lutnick drept o critică la adresa lui Christine Lagarde și a altor oficiali europeni prezenți la Davos, care au apărat unitatea organizației și forța financiară a acesteia. Potrivit unora dintre cei prezenți, Lagarde s-a ridicat și a părăsit încăperea chiar în cursul acestor critici. „Nu avem nimic de adăugat”, a subliniat într-un mesaj pe email purtătorul de cuvânt al BCE, miercuri dimineață.

Un purtător de cuvânt din partea lui Lutnick a spus că, în cursul alocuțiunii acestuia, care a durat trei minute, nimeni nu a plecat brusc și doar o persoană l-a huiduit.

Un participant a spus că, lăsând la o parte criticile lui Lutnick, Lagarde părea să fi fost și obosită. Forumul Economic Mondial, o reuniune destinată oamenilor de afaceri și mai marilor lumii și care se desfășoară în munții elvețieni, a devenit celebru pentru reuniunile prelungite și prin calendarul său extrem de aglomerat.

Sursa: Rador Radio România