Lagarde, aflată la Florența pentru reuniunea BCE, spune că orașul inspiră optimism, dar subliniază că prețurile alimentelor rămân ridicate și trebuie monitorizate în continuare pentru a asigura o scădere sustenabilă, informează „RAI News” (Italia).

„Va trebui să discutăm despre chestiuni foarte serioase, dar faptul că suntem aici, la Florența, ne aduce într-o stare de spirit foarte pozitivă. Și văd Europa peste tot, dar văd frumusețea Italiei și a Renașterii. Când ești la Florența, trebuie să fii pozitiv”, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde, pe marginea unei vizite la piața Sant'Ambrogio din Florența. Lagarde se află în oraș în vederea reuniunii Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, care va avea loc în capitala Toscanei.

„Am monitorizat prețurile alimentelor foarte atent și, da, au crescut, dar mult mai puțin decât acum doi ani. Acum sunt încă în creștere și sunt mai mari decât inflația noastră medie. Așadar, avem o medie de aproximativ 2%, iar prețurile produselor alimentare sunt puțin mai mari și trebuie să ne asigurăm că vor continua să scadă, pentru că alimentele sunt importante”, a subliniat Lagarde. „Legumele și brânza - acestea sunt achizițiile mele tipice de pe piață”, a adăugat Lagarde. „Așadar, sunt o mulțime de fructe, legume și brânzeturi frumoase aici și am o cerere specială de la soțul meu: vrea să-i cumpăr un panettone, dar poate că este prea devreme să îl pot achiziționa”, a concluzionat președintele BCE, Christine Lagarde.

