Șefa BCE promite reducerea inflației pe termen mediu.

"Putem fi siguri de un lucru: vom obține stabilitatea prețurilor și nu vom face compromisuri în ceea ce privește angajamentul nostru de a readuce inflația la 2% pe termen mediu. În acest scop, vom urma o strategie solidă, care se bazează pe date și pentru care suntem pregătiți să acționăm, dar fără a face compromisuri cu privire la obiectivul nostru principal", a declarat președintele BCE Christine Lagarde, într-un discurs la conferința anuală The ECB and Its Watchers XXIII, relatează Rai News.

"Într-o lume care se schimbă mai repede decât și-ar fi putut imagina oricine, trebuie să fim atât concentrați pe obiectiv, cât și hotărâți în strategia de a-l atinge", a adăugat Lagarde.

"Scopul nostru este clar: trebuie să readucem în timp util inflația la obiectivul pe termen mediu și o vom face. Însă, avem nevoie de o strategie solidă, care să țină cont de incertitudinea considerabilă în care trăim astăzi", a subliniat Lagarde. "Voltaire a spus: 'Incertitudinea este o poziție incomodă. Dar certitudinea este o poziție absurdă'. În fața șocurilor noi și suprapuse, înfruntarea incertitudinii este în prezent singura noastră alegere", a adăugat Lagarde.

"Având în vedere incertitudinea ridicată, este și mai important ca evoluția ratelor să depindă de date. Acest lucru înseamnă că, ex-ante, nu suntem angajați să creștem în continuare ratele și nici nu am terminat să facem acest lucru", a afirmat Lagarde. Dar, în același timp, "dacă se va confirma scenariul de bază al celor mai recente proiecții ale noastre, vom avea încă un drum lung de parcurs pentru a ne asigura că presiunile inflaționiste sunt dezamorsate", a adăugat Lagarde.

Este de așteptat ca nivelul de trai să înregistreze "o scădere bruscă în acest an, din cauza scăderii prețurilor la energie și atenuării blocajelor în aprovizionare, dar dinamica inflației de bază rămâne viguroasă", a spus Lagarde. În acest context, "obiectivul nostru este clar: trebuie să readucem prompt inflația la obiectivul pe termen mediu și o vom face. Însă, avem nevoie de o strategie solidă", care în situația actuală "necesită o abordare bazată pe date pentru defini politica monetară și o funcție clară de reacție, astfel încât opinia publică să înțeleagă sursele de informații care vor fi importante pentru noi", a mai afirmat președintele BCE, Christine Lagarde.

Lagarde a explicat că viitorul politicii monetare "va fi determinat de trei factori: evaluarea noastră față de perspectivele inflației în lumina celor mai recente date economice și financiare, dinamica inflației de fond și intensitatea transmiterii politicii monetare". În același timp, privind tensiunile de la Burse și bănci din ultimele sesiuni, "nu este nevoie de compromisuri între stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară".

Sectorul bancar european "se bucură de o bună capacitate de rezistență și de poziții solide de capital și lichiditate", dar "în lumina volatilității recente de pe piețele financiare, suntem pregătiți să acționăm și să furnizăm, dacă va fi necesar, lichidități pentru a sprijini sistemul financiar și pentru a menține transmiterea ordonată a politicii monetare", a amintit președintele BCE.

"După cum am demonstrat în repetate rânduri, suntem capabili să stabilim atitudinea adecvată a politicii monetare pentru a menține inflația la distanță și, în același timp, să folosim alte instrumente pentru a înfrunta riscurile pentru transmiterea politicii monetare", a susținut Lagarde.

"Am făcut acest lucru și când am decis să recurgem în manieră mai flexibilă la reinvestiții în cadrul Programului de achiziții pentru criza pandemică și când am aprobat instrumentul de protecție a mecanismului de transmisie a politicii monetare. Mulțumită acestor programe, normalizarea ratei dobânzii a continuat fără probleme", a concluzionat Christine Lagarde.

Sursa: RADOR