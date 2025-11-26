De la vizita la Moscova din 2015 la negocierile cu instituțiile financiare și discuțiile privind reunificarea Ciprului, fostul premier dezvăluie detalii necunoscute și controverse ale guvernării sale, notează „Kathimerini” (Grecia).

Printr-un amestec de confesiune, pledoarie pentru sine și descrieri acide ale unor oameni și situații, Alexis Tsipras își prezintă propria versiune a celei mai tensionate perioade din istoria recentă a Greciei prin intermediul cărții sale intitulată „Itaca”.

O pondere semnificativă este acordată politicii interne: de la „moneda paralelă” și cupoanele propuse de Yanis Varoufakis (ministrul de finanțe în perioada maximă a crizei, anul 2015 n.trad.) până la propunerea de a se trece imediat la o monedă națională formulată de Panagiotis Lafazanis (Ministrul Reconstrucției Productive, Mediului și Energiei în perioada maximă a crizei, anul 2015 n.trad.). Tsipras prezintă un fundal de tensiuni, contradicții și strategii personale, fără a ezita să-și facă și autocritica, recunoscând greșelile în alegerea unor oameni din jurul său, inclusiv încrederea inițială în miniștri care, așa cum scrie el, „nu înțelegeau realitatea”.

Tsipras descrie cum, într-un moment în care problema reunificării Ciprului se afla într-un moment critic, el a fost nevoit să ajungă la spital pentru operație și nu la reuniunea de la Crans Montana din Elveția. Totodată, el redă atmosfera celor două vizite ale sale în Rusia în anul 2015 (în căutarea unui ajutor pentru Grecia – n.trad.), și dezvăluie răspunsul „brutal” al lui Vladimir Putin cu privire la economia greacă, precum și momentele stranii cu miniștrii săi care tratau Moscova ca pe o continuare a Uniunii Sovietice.

Sardelele lui Lagarde

În mijlocul dificultăților epuizante din primele șase luni ale anului 2015, când se negocia un nou pachet de salvare financiară a Greciei, Alexis Tsipras își amintește și de momente care l-au surprins. Unul dintre ele a fost legat de un mesaj pe care i l-a trimis pe telefonul mobil lui Christine Lagarde (pe atunci șefa FMI n.trad.), într-un moment în care negociatorii din partea Greciei părăsiseră masa negocierilor. Atunci Tsipras i-a trimis un mesaj lui Christine Lagarde, așteptând sprijinul ei.

„I-am cerut să contribuie la un rezultat pozitiv. Și ce mi-a spus? Că tocmai se așezase într-un restaurant liniștit din Luxemburg și mânca sardele, iar referitor la reuniune, mi-a scris textual: «Te sfătuiesc, în punctul în care am ajuns, că orice ți-ar da e bun. Să accepți». Deși mi s-a părut simpatică această referire la sardele, nu sunt sigur că am înțeles de ce mi le-a menționat. Voia să spună că și ea ar fi vrut să mănânce homar la momentul respectiv, dar restaurantul servea sardele și a luat și ea ce i-au dat?”

Răspunsul lui Putin: „Aș prefera să dau bani unui orfelinat”

Alexis Tsipras menționează și cele două vizite ale sale în Rusia – una la Moscova și una la Sankt Petersburg – dar și contactele, în sens mai larg, ale Greciei cu guvernul rus și cu Vladimir Putin, în prima jumătate a anului 2015.

Referitor la prima sa vizită la Moscova, în aprilie 2015, Tsipras notează că, pe de o parte, „conducerea politică rusă avea rezerve cu privire la beneficiile pe care le-ar oferi orice deschidere a guvernului grec către Moscova”, pe de altă parte, el însuși se pregătise pentru această călătorie, „fiind pe deplin conștient de contextul internațional” și urmărise să consolideze puterea de negociere a țării în fața creditorilor.

În cazul primei delegații grecești care a mers la Moscova, Tsipras a simțit că jumătate dintre membrii delegației (unii dintre ei își începuseră cariera politică în cadrul Partidului Comunist Grec n.trad.) credeau că merg în Uniunea Sovietică și nu în Rusia. „Chiar și pentru mine, care eram mai tânăr și fără prea multe amintiri despre Războiul Rece, această călătorie îmi provoca teamă și respect”, recunoaște Alexis Tsipras, evaluând – zece ani mai târziu – că, în orice caz, emoția nu e rea, atâta timp cât este însoțită de logică.

Tsipras descrie apoi scena în care, potrivit lui, miniștrii săi i s-au adresat lui Dmitri Medvedev cu „tovarășe prim-ministru”. „Mi l-am imaginat, aproape că l-am putut auzi spunându-și în sine: «Este posibil? Aștia nu sunt doar comuniști bătrâni, sunt călători în timp»”, scrie Tsipras despre întâlnirea cu prim-ministrul rus de atunci.

În esență, la Moscova, Tsipras a susținut planul conductei Turkish Stream și perspectiva ca aceasta să treacă prin Turcia și să se termine în Grecia, după cum scrie în carte. „În problema conductei, atitudinea lor a fost pozitivă, dar precaută. Ne-au propus să începem discuțiile, dar fără a-și asuma ei înșiși angajamente concrete sau a oferi un calendar clar”, subliniază el despre atitudinea rușilor.

La fel, Vladimir Putin a evitat să intre în profunzimea lucrurilor, preferând să întrebe cum evoluează situația politică în Grecia. Nu a vrut să fie concret și – așa cum povestește Tsipras – când discuția se îndrepta spre negocieri, orienta conversația către alte probleme. În mod similar, în ceea ce privește problema conductei, a fost favorabil, dar fără angajamente concrete.

Câteva luni mai târziu, Tsipras avea să facă o a doua vizită în Rusia, de data aceasta la Sankt Petersburg. Acolo, avea să aibă o a doua întâlnire tete-a-tete cu Putin – o „experiență importantă”, după cum subliniază în cartea sa. Tsipras i-a prezentat lui Putin intențiile sale de negociere și a ridicat problema a ceea ce ar însemna chiar și o investiție simbolică de 200-300 de milioane în obligațiuni guvernamentale grecești din partea Rusiei.

Răspunsul lui Putin a fost brutal, potrivit lui Tsipras. „Ar fi preferat, mi-a spus el, să dea banii pe care i-am cerut unui orfelinat, pentru că dacă i-ar da Greciei, ar fi ca și cum i-ar arunca la gunoi. Pentru că Grecia era o țară falimentară și nu ar fi fost salvată cu 300 de milioane de euro. Ar avea nevoie de 300 de miliarde și nu de 300 de milioane”, scrie Tsipras, adăugând că Putin l-a îndemnat „să se înțeleagă cu Merkel”.

Cei doi lideri au vorbit și la telefon după referendum (referendumul din iulie 2015 prin care grecii au respins noul program de austeritate, cu riscul de a ieși din zona euro, rezultatul nu a fost însă pus în aplicare de Tsipras, care, în final, a reușit să încheie un acord de salvare cu UE și creditorii internaționali n.trad.). Putin l-a felicitat pe Tsipras, dar premierul grec scrie că după mulțumiri a urmat următoarea discuție: „Aveți altceva să-mi spuneți despre ce va urma? Vreun sfat? Ce credeți că ar trebui să fac?”, l-am întrebat insistent (pe Putin). „Tu vei decide ce trebuie să faci, dar cred că un acord durabil va fi bun pentru toată lumea.”

„Ești normal la cap? Cum să dăm cupoane în loc de pensii?”

Planurile economice alternative care erau elaborate și vehiculate în prima jumătate a anului 2015 în cadrul guvernului „de stânga pentru prima dată”, în cazul în care negocierile (cu troica UE-BCE-FMI – n.trad.) ar fi „eșuat”, sunt relatate și comentate de Alexis Tsipras, menționând în special celebrul sistem de plăți paralele (IOU) propus de Yanis Varoufakis (ministru de finanțe pe atunci n.trad.), dar și ideile altor miniștri, precum Panagiotis Lafazanis, de a reveni la moneda națională.

Mai exact, în ceea ce privește planul lui Yanis Varoufakis, Alexis Tsipras notează că ministrul de finanțe de atunci dorea, în primul rând, să șteargă o parte din datoria deținută de Banca Centrală Europeană (BCE). „Dacă BCE nu era de acord, lucru pe care nu avea să-l accepte, planul său prevedea, ca al doilea pas, schimbul unilateral al obligațiunilor deținute de BCE cu noi obligațiuni cu dobândă zero, care nu expiră niciodată, așa-numitele perpetual bonds. Cu alte cuvinte, am fi procedat la o ștergere unilaterală a datoriei. Iar al treilea pas ar fi fost emiterea așa-numitelor IOU (IOweYou). Cu alte cuvinte, emiterea unei monede paralele pentru a rezolva deficitul de lichiditate, o monedă care s-ar fi devalorizat dramatic față de euro chiar înainte de a fi fost emisă”, descrie el.

Tsipras susține în cartea sa că el îi spusese clar lui Varoufakis că propria sa strategie nu includea ieșirea din zona euro, iar ministrul de finanțe de atunci i-ar fi răspuns că „nu vom părăsi zona euro, vom emite o monedă paralelă” și că, în acest fel, partenerii (europeni ai Greciei – n.trad.) vor fi în curând nevoiți să dea înapoi.

Varoufakis și-a prezentat planul, și anume, vom tipări, a spus el, niște cupoane și, în loc să dăm bani pensionarilor și angajaților, vom da cupoane și cu ele aceștia ar putea cumpăra bunuri și servicii. „Când am auzit, nu am știut dacă să plâng sau să râd”, scrie Tsipras și continuă: „Am reacționat: «Ești normal la cap? Cum să dăm cupoane în loc de pensii? Nu am rezista nici măcar o zi. Ce pensionar va accepta să primească cupoane în loc de pensie?»” Apoi a început să-mi spună că exista și alternativa de a nu tipări cupoane, ci de a face totul electronic cu un telefon mobil. Să facă pensionarii tranzacții cu telefoanele lor mobile, în 2015! După această improvizație, discuția s-a încheiat pentru mine.”

Potrivit lui Tsipras, cupoanele propuse de Varoufakis erau în esență o monedă de plată paralelă, o formă de monedă internă, alternativă, care „ar fi urmat să fie utilizată temporar doar în Grecia, fără ca țara să părăsească zona euro”. Dar, potrivit lui Tsipras, era evident că circulația unor astfel de cupoane „ar fi generat, fără îndoială, instabilitate și plecări de capital, ceea ce ar fi dus la o ieșire de facto din zona euro”.

„Lafazanis era constant pe altă lungime de undă”

În altă parte, Alexis Tsipras povestește despre propunerile elaborate în guvern la momentul anunțării intenției de a conduce țara spre referendumul din 5 iulie 2015.

Concret, Tsipras scrie despre ideea ministrului de atunci al Reconstrucției Productive și Energiei, Panagiotis Lafazanis, care vorbea despre o „stare de război”, dar și despre necesitatea de a se pregăti „încă de luni” pentru trecerea la o monedă națională. El a sugerat chiar ca guvernul să preia imediat controlul asupra Băncii Centrale a Greciei. Tsipras l-a întrerupt pe Lafazanis și i-a cerut clarificări, fără „nicio înclinație spre teoretizare”, așa cum scrie el. „Lafazanis a fost constant pe altă lungime de undă: «Acum spun totul pe nepregătite, necesită o oarecare pregătire, nici măcar nu știam că se va face această propunere», a spus Lafazanis. În legătură cu câțiva colegi de-ai mei am avut mereu îndoiala că ar fi înțeles măcar câtuși de puțin realitatea. Lafazanis a fost unul dintre ei”, povestește Tsipras.

Varoufakis, mai mult o celebritate

De asemenea, sunt interesante descrierile lui Tsipras cu privire la ministrul de Finanțe din primul semestru al guvernului SYRIZA-ANEL, Yanis Varoufakis. Tsipras notează că prima sa opțiune pentru funcția de ministru de Finanțe a fost Yannis Dragasakis, care, însă, a refuzat, exprimând opinia că ar fi mult mai util și productiv dacă ar avea o supraveghere strategică mai amplă asupra personalului economic. A doua opțiune a fost Giorgos Stathakis, care, însă, a fost considerat mai potrivit pentru Ministerul Economiei și Dezvoltării.

În cele din urmă, a fost ales Varoufakis, o persoană pe care – așa cum scrie Tsipras – nu o cunoștea bine. Ceea ce a apreciat la el, însă, au fost abilitățile de comunicare necesare pentru o atitudine dură de bravadă în fața creditorilor, în ciuda faptului că îl considera „mai mult o celebritate și mai puțin un economist”. Curând, Tsipras avea să-și revizuiască poziția, iar noua „achiziție” din echipa sa avea să devină un protagonist negativ, cu o „agendă pur personală”, pe care colegii săi din Eurogrup îl considerau un „jucător la cacialma și un aventurier”.

„Dorea […] să-și testeze pe câmpul de luptă modelele matematice și teoriile jocurilor, pe care le preda în amfiteatrele academice. Pe scurt, exista în el o obsesie științifică, o dorință de a merge până la capăt, chiar dacă acest lucru ar fi provocat prăbușirea planificării noastre, prăbușirea guvernului sau chiar a țării”, scrie Tsipras despre Varoufakis, în timp ce într-un alt moment Tsipras critică ședința foto realizată de fostul ministru de finanțe pentru Paris Match, care, după cum spune el, făcea referire la un stil de viață glossy într-o perioadă în care guvernul Greciei „ducea o luptă existențială”.

Sursa: Rador Radio România