Laura Kovesi, procurorul-șef european, a stârnit ecouri puternice la Atena, unde a vorbit despre anchetele anticorupție, „lacrimile corupților”, și lupta pentru ca legea să fie egală pentru toți.

Prezența Laurei Codruța Kovesi la Atena a fost mai mult decât o vizită oficială – a fost un eveniment cu rezonanță simbolică într-o Grecie încă marcată de scandaluri de corupție. Procurorul-șef european a vorbit deschis, într-un interviu acordat ziarului „Kathimerini”, despre presiunile, miturile și determinarea care definesc misiunea Parchetului European.

„Doar tiranii sunt iubiți peste tot”, a spus ea cu umor sec. „Nu vreau să fiu iubită de infractori. Important este ca cetățenii să aibă încredere în noi”. Iar în Grecia, susține Kovesi, încrederea a început să prindă contur: „Poate că am arătat că legea este egală pentru toți”.

Vizita sa la Atena a avut loc în contextul prezentării operațiunii „Calypso”, cea mai mare acțiune europeană împotriva contrabandei din China. Ploaia a mutat conferința de presă din port într-un coridor al vămii, dar atmosfera nu s-a domolit: zeci de jurnaliști, camere de televiziune și un mesaj clar – Parchetul European nu dă înapoi.

Kovesi a anunțat că biroul EPPO din Grecia va fi întărit cu noi procurori și experți, iar autoritățile de la Atena au promis modificări constituționale pentru a ușura anchetele privind răspunderea miniștrilor. Cu toate acestea, procurorul european rămâne prudent: „Mi s-a spus că guvernul susține acest lucru. Să vedem ce va fi.”

În privința dosarului privind subvențiile agricole, Kovesi a vorbit despre o rețea de corupție „sistematică și bine organizată”, care implică inclusiv oficiali de rang înalt. „Am descoperit că activitatea infracțională era atât de extinsă, încât am decis să tratăm totul ca o singură anchetă”, a explicat ea.

Întrebată despre imaginea ei publică, a răspuns cu ironie: „Se spune că dimineața nu beau cafea, ci lacrimile oamenilor corupți. Nu este adevărat. Uneori beau cafea.”

Sursa: Rador Radio România