Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat un avertisment, pronunțându-se împotriva mobilizării în Ucraina a unor trupe aparținând aliaților NATO din Europa, precum și împotriva confiscării activelor rusești înghețate, scrie „Newsweek” (SUA).

Potrivit unor relatări ale presei de stat, Lavrov a spus că președintele rus, Vladimir Putin, a subliniat deja că „nu avem de gând să intrăm în război cu Europa. Nici măcar nu ne gândim. Dar vom riposta în fața oricăror gesturi ostile, precum mobilizarea unor contingente militare europene în Ucraina și exproprierea unor active rusești. Iar noi suntem deja pregătiți în vederea unei riposte”.

Ce este de știut

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că este posibil ca, în curând, să se organizeze alegeri, după cum a cerut și președintele SUA, Donald Trump, dar el va avea nevoie de sprijinul partnerilor occidentali în vederea asigurării securității scrutinului.

- În urma discuțiilor lui Zelenski cu liderii europeni, purtate luni, Ucraina va prezenta Statelor Unite cea mai recentă versiune în 20 de puncte vizând propunerile de pace. „Împreună cu partea americană, ne așteptăm să facem rapid eventualii pași următori, pași ce pot fi făcuți și pot fi posibili”, a notat Zelenski pe X.

- O sursă neprecizată a guvernului ucrainean a declarat agenției de presă RBC – Ucraina că, având în vedere că Administrația Trump exercită presiuni asupra Kievului în vederea unui răspuns rapid la propunerile de pace, termenul-limită nu va fi de Crăciun, așa cum s-a anunțat în (ziarul britanic) Financial Times. Anterior, Trump a spus că Zelenski piede războiul și trebuie să începă să răspundă prin „da” propunerilor.

- Președintele Consiliului European, António Costa, a spus că UE este pe cale să ajungă la un acord în privința modului în care s-ar putea folosi activele rusești înghețate din Europa. O serie de membri ai UE, mai ales Belgia, se arată îngrijorați de riscurile legale și financiare pe care le-ar implica confiscarea activelor și transmiterea lor Ucrainei drept credit reparator sau sursă de finanțare a apărării sale împotriva invaziei Rusiei. Discuțiile continuă.

