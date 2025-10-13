Emmanuel Macron l-a numit din nou în funcția de prim-ministru pe Sébastien Lecornu vineri seară, la mai puțin de o săptămână după demisia acestuia. Un pariu „riscant” și o operațiune „kamikaze” pentru protejatul său, potrivit presei internaționale.

„Revenire în punctul de plecare”, notează „Le Soir”. „La sfârșitul unei săptămâni la fel de confuze pe cât de teatrale, președintele francez a anunțat vineri seara, la ora 22:00: va exista într-adevăr un guvern Lecornu II”, scrie „Courrier International” (Franța).

„Președintele Republicii l-a numit pe Sébastien Lecornu prim-ministru și i-a încredințat sarcina de a forma un guvern”, a anunțat Palatul Élysée seara târziu, chiar înainte de expirarea termenului de 48 de ore promis de Emmanuel Macron pentru numirea unui prim-ministru.

„Washington Post” scrie că anunțul renumirii nu putea fi mai „scurt – o singură propoziție, fără înflorituri – în comparație cu declarația de patru paragrafe publicată de palatul prezidențial Élysée pe 9 septembrie, când Sébastien Lecornu a fost numit pentru prima dată”.

„Accept – din simțul datoriei – misiunea încredințată mie de președintele Republicii de a face tot posibilul pentru a oferi Franței un buget pentru sfârșitul anului și de a răspunde problemelor vieții de zi cu zi a compatrioților noștri”, a reacționat imediat „noul” prim-ministru.

„El País” amintește că Sébastien Lecornu declarase „miercurea trecută, în timpul unui interviu televizat, că nu aspiră să se întoarcă în postul său” și că „misiunea sa luase sfârșit”. Dar a adăugat că este „un soldat” și că va face „ceea ce i s-a cerut. Și exact asta i s-a cerut: să se întoarcă și să încerce să salveze mobila celei de-a Cincea Republici”.

„Macron îl renumește pe acest kamikaze Lecornu pe un câmp de ruine”, comentează „Blick”, estimând că Emmanuel Macron, după o zi de negocieri, a ales în sfârșit „una dintre cele mai riscante opțiuni pentru conducerea Franței”.

O opinie împărtășită de „La Stampa”, care subliniază „un pariu periculos pentru președintele francez care, plasându-și din nou încrederea în cel mai loial susținător al său, riscă să fractureze și mai mult o Franță incapabilă, cel puțin în aparență, să depășească instabilitatea politică în care este cufundată”.

Președintele Emmanuel Macron „încearcă să calmeze tulburările politice care zguduie țara și pun în pericol adoptarea bugetului”, analizează „New York Times”, subliniind însă că este „departe de a fi evident că renumirea domnului Lecornu va contribui cu adevărat la stabilizarea situației”.

„Oponenții săi politici”, cu Reuniunea Națională (RN) și Franța Nesupusă (LFI) în frunte, „indignați că domnul Macron a numit din nou un aliat politic, promiteau deja vineri că îl vor răsturna printr-o moțiune de cenzură în camera inferioară a Parlamentului”, notează cotidianul american.

„Nici măcar nu este sigur” că Sébastien Lecornu „va putea forma un guvern, dar va trebui să se apuce de treabă fără întârziere”, notează BBC. Fiindcă „noul prim-ministru are timp până luni să prezinte Parlamentului bugetul pentru anul viitor”. Și „dacă Lecornu nu reușește să formeze un guvern, instabilitatea ar putea crește, ceea ce ar afecta și mai mult economia franceză”.

Sébastien Lecornu „va avea carte blanche în componența guvernului”, a anunțat Palatul Élysée, „și probabil aici rezidă slaba speranță că va reuși de data aceasta în sarcina pe care nu a reușit să o îndeplinească în ultimele treizeci de zile”, notează „Il Corriere della Sera”.

Însă „pentru moment, suspansul este complet în ceea ce privește familiile politice ale celor care îl vor compune”, remarcă „Le Soir”. Sébastien Lecornu a dat o singură indicație: „Noua echipă guvernamentală va trebui să întruchipeze reînnoirea și diversitatea competențelor” și „cei care vor intra în guvern vor trebui să se angajeze să se detașeze de ambițiile prezidențiale pentru 2027”.

Pe scurt, „Lecornu se confruntă acum cu aceeași sarcină dificilă de acum o lună: formarea unui nou guvern capabil să obțină o majoritate în Adunarea Națională și să adopte un buget până la sfârșitul anului pentru a reduce deficitul țării”, scrie „Wall Street Journal”.

Pe fondul reformei pensiilor, un alt nod gordian, care ar putea decide și supraviețuirea sau nu a guvernului, socialiștii promițând vineri seară moțiune de cenzură dacă legea nu este suspendată complet.

Însă „orice încercare de a inversa reforma pensiilor riscă să slăbească coaliția centristă deja fragilă a lui Macron și să înstrăineze partidul conservator Republicanii, care a fost pilonul sprijinului parlamentar pentru guvernele lui Macron în ultimul an”, avertizează cotidianul conservator american.

Pentru „Il Corriere della Sera”, indiferent de ce ne rezervă următoarele zile, „climatul este cel al unui sistem politic în ruine, iar acrobațiile orwelliene ale limbajului nu vor schimba nimic: 'soclul comun' (centrul-dreapta care a produs ultimele guverne) nu mai există, chiar dacă președintele îl numește acum 'platformă de stabilitate'”.

Sursa: Rador Radio România