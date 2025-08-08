Legea europeană privind libertatea mass-mediei trebuie pusă în aplicare de statele membre începând cu data de 8 august.

Aceasta va stabili un cadru comun pentru serviciile mass-media pe piața internă a UE și va introduce măsuri menite să protejeze jurnaliștii și furnizorii de servicii mass-media de ingerințele politice, facilitându-le în același timp activitatea dincolo de frontierele interne ale UE.

Noile norme vor garanta dreptul cetățenilor de a avea acces la informații furnizate de o mass-media liberă și pluralistă și vor defini responsabilitatea statelor membre de a oferi condițiile și cadrul adecvate pentru protejarea acestui drept.

Regulamentul răspunde preocupărilor tot mai mari din UE legate de politizarea mass-mediei și de lipsa de transparență în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei și alocarea de fonduri pentru publicitatea de stat furnizorilor de servicii mass-media. Regulamentul urmărește să introducă garanții pentru a combate ingerința politică în deciziile editoriale ale furnizorilor de servicii mass-media, atât private, cât și publice, pentru a proteja jurnaliștii și sursele lor și pentru a garanta libertatea și pluralismul mass-mediei.

Legea europeană privind libertatea mass-mediei se bazează pe dispozițiile Directivei serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV) din 2018. În special, ea introduce un Comitet european pentru servicii mass-media independent care urmează să înlocuiască Grupul autorităților de reglementare (ERGA) instituit în temeiul DSMAV. Comitetul va fi alcătuit din autorități naționale din domeniul mass-mediei; el va oferi consiliere și sprijin Comisiei și va promova aplicarea consecventă a principalelor dispoziții ale noii Legi europene privind libertatea mass-mediei și ale DSMAV în toate statele membre, inclusiv prin furnizarea de avize și prin ajutorul acordat Comisiei la elaborarea de orientări.

Libertatea și pluralismul mass-mediei sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția europeană a drepturilor omului. Cu toate acestea, rapoarte recente ale Comisiei și Instrumentul de monitorizare a pluralismului mass-mediei au evidențiat o serie de aspecte problematice în UE legate de politizarea mass-mediei, de transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei și de independența autorităților naționale din domeniul mass-mediei.

Legea europeană privind libertatea mass-mediei a fost anunțată de președinta Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii din 2021. Pe 16 septembrie 2022, Comisia a publicat propunerea sa de regulament de stabilire a unui cadru comun pentru serviciile mass-media în cadrul pieței interne. Propunerea referitoare la Legea europeană privind libertatea mass-mediei stabilește noi norme menite să protejeze pluralismul și independența mass-mediei în UE. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European s-au încheiat cu un acord la 15 decembrie 2023.

