Liderii Uniunii Europene și alți opt șefi de stat și de guvern europeni au emis marți dimineață o declarație prin care se opun cererii ca Ucraina să abandoneze întregul Donbas.

Președintele american Donald Trump ar fi preluat această cerere a președintelui rus Vladimir Putin în discuția cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski de vinerea trecută.

În schimb, semnatarii declarației, inclusiv președintele ucrainean însuși, i-au reamintit lui Trump de un angajament anterior. „Susținem cu tărie poziția președintelui Trump conform căreia luptele ar trebui să înceteze imediat și că linia actuală a frontului ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri”, se arată în declarație. „Continuăm să aderăm la principiul conform căruia frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Semnatarii acuză în continuare Rusia de „tactici de întârziere”, în timp ce Putin „continuă să se bazeze pe violență și distrugere”. Ucraina trebuie să se afle în cea mai puternică poziție posibilă înainte și după un armistițiu. Prin urmare, trebuie impuse sancțiuni suplimentare pentru a crește presiunea asupra economiei și industriei de armament rusești. Aceste pasaje par a fi menite să-i amintească lui Trump de poziția pe care el însuși a susținut-o public înainte de convorbirea telefonică cu Putin de săptămâna trecută.

Declarația este semnată de șefii de stat și de guvern care s-au întâlnit cu Trump la Washington la mijlocul lunii august și care joacă un rol central în coaliția celor dispuși să sprijine Ucraina: cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministra italiană Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

De asemenea, a fost semnată de președintele Consiliului European António Costa, prim-ministra daneză Mette Frederiksen (a cărei țarp deține președinția rotativă a Consiliului de Miniștri), prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre.

Discuția Rubio-Lavrov, amânată

Speranțele președintelui Donald Trump pentru o întâlnire rapidă cu președintele rus Vladimir Putin ar putea fi spulberate după ce surse familiarizate cu situația au declarat pentru CNN că o preconizată întâlnire preliminară între miniștrii de externe din SUA și Rusia a fost amânată, cel puțin deocamdată.

Trump a declarat joia trecută, după o convorbire telefonică cu Putin, că cei doi „au convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt săptămâna viitoare”.

Întâlnirea dintre Marco Rubio și omologul său rus, Serghei Lavrov, a fost amânată deocamdată, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN. Nu e clar momentan de ce întâlnirea nu mai are loc săptămâna aceasta. Potrivit unei surse CNN, Rubio și Lavrov aveau așteptări divergente cu privire la un posibil sfârșit al invaziei Rusiei în Ucraina.