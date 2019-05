Președintele Iohannis, la fel cu alți lideri politici, au stat la coadă la vot. La ora 12:00, premierul stătea la coadă la vot, la Liceul "Jean Monet".

Președintele Klaus Iohannis le-a spus oamenilor să meargă la vot.

Viorica Dăncilă a stat aproximativ 30 de minute, la coadă la vot, începând cu ora 12:00.

Corina Crețu: "Am votat pentru o Românie europeană"

Fostul președinte, Traian Băsescu, PMP (candidat europarlamentare): Nu mă așteptam să fie aglomerat [la vot], e un semn foarte bun. Este un stat mai de drept decât a fost până în 2004, dar tot mai trebuie corectat. După acești 10 ani, niște modificări trebuie făcute. e un scrutin extrem de important, atât prin situația în care se află UE. Să creăm un nou început. Pentru România, avem acest referendum, prin care românii sunt chemați să spună dacă vor stat de drept sau nu. Aici în mod clar trebuie să răspundem pozitiv celor două întrebări.

Siegfried Mureșan, PNL (candidat europarlamentare):

Am votat astăzi pentru o Românie europeană, pentru o Românie puternică. România să fie reprezentată de politiceni cărora le pasă de Europa. Să punem în fruntea țării oameni politici cinstiți.

Astăzi am votat atât la alegerile pentru Parlamentul European, cât și la referendum.

Fiecare român trebuie să iasă astăzi să voteze.

Dacian Cioloș, lider USR-PLUS (candidat europarlamentare)

Foarte mulți români așteaptă ziua aceasta din iarna 2017, când stăteam în stradă. Putem să le transmitem un mesaj foarte clar, prin vot. Să fie cât mai mulți să meargă la vot.Mi-am exercitat dreptul la vot, atât la referendum, cât și la alegerile pentru PE. Am votat azi să fiu sigur că România va rămâne un stat european.

Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE:

Am votat cu convingerea că cei care ne vor reprezenta din partea partidului pe care îl conduc vor merge acolo cu gândul de a reprezenta interesul României. România să facă parte din grupul țărilor care iau decizii. Pentru referendum n-am votat, pentru măsurarea popularității președintelui sunt instrumente mai puțin costisitoare, nu trebuia să organizăm acest scrutin.

Emil Boc, primarul Clujului: pentru viitorul demn al României, pentru România în Uniunea Europeană, Pentru cei care pot asigura cu demnitate proiectului.Am dat un vot pentru continuarea statului de drept. Am votat la ambele alegeri, atât la alegerile pentru Parlamentul European și pentru referendum.

Îi îndemn pe toți clujenii să vină la vot. Deciziile majore se iau prin vot. După aceea este foarte greu să corectăm.

E cea mai mare participare, aici, în cartier, la mine.



Rareș Bogdan (candidat europarlamentare, PNL): pentru liniștea bunicilor din această țară. România este o țară a oamenilor cinstiți, civilizați, muncitori și doresc ca aceștia să aibă câștig de cauză. Am votat pentru o Românie europeană.

Am votat pentru mai mult respect