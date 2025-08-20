Programate în primăvara anului 2026, alegerile parlamentare se profilează drept una dintre cele mai dure provocări de până acum pentru premierul Viktor Orbán, scrie „Euractiv” (Belgia).

Liderul opoziției, Péter Magyar, acuză Moscova că încearcă să se amestece în alegerile parlamentare ale țării, programate în 2026, el avertizând că o serie de agenți ruși apelează la campanii de dezinformare, la atacuri informatice sau la intimidări pentru a-i influența pe alegători.

Într-o scrisoare deschisă publicată duminică, Magyar a cerut asigurări clare din care să reiasă că Moscova se va abține să se amestece în treburile interne ale Ungariei, inclusiv prin operațiuni informatice sau prin intimidarea politicienilor sau a cetățenilor, după cum relatează Reuters.

Magyar, al cărui partid Respect și Libertate (Tisza) se plasează înaintea partidului Fidesz al premierului Viktor Orbán, a făcut aceste declarații după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a pretins că Comisia Europeană pune la cale o „schimbare a regimului de la Budapesta”, avându-l pe el drept candidat preferat.

Potrivit unor sondaje recente, Orbán se află în urma partidului de opoziție al lui Magyar cu un procent de aproximativ 10%.

„Ultimul soldat sovietic a părăsit țara noastră în iunie 1991. Acum, agenții lor s-au întors, uneori operând sub acoperire, alteori în mod deschis”, a subliniat Magyar într-un mesaj postat pe Facebook, el cerându-i totodată ambasadorului Rusiei să explice afirmațiile SVR.

Orbán, care începând din 2010 a păstrat relații apropiate cu Rusia și s-a opus ajutorului militar acordat de UE Ucrainei, a acuzat Bruxelles-ul că încearcă să impună și în Ungaria un „guvern-marionetă”.

Sursa: Rador Radio România