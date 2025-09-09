Cele două țări cer sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, creșterea cheltuielilor NATO pentru apărare și anunță proiecte comune în domeniul apărării, tehnologiei, energiei și transporturilor, scrie „La Razon” (Spania).

Luni, 8 septembrie, președinții Lituaniei, Gitanas Nausėda, și Poloniei, Karol Nawrocki, și-au reafirmat angajamentul reciproc de a combate amenințarea rusească și războiul hibrid. Ei au cerut mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și și-au exprimat deschiderea față de o prezență militară americană mai mare în regiune.

Într-o conferință de presă comună la Vilnius, cei doi președinți au subliniat puterea alianței strategice polono-lituaniene și importanța acesteia pentru stabilitatea Europei Centrale și de Est și au pledat pentru „răspunsuri comune” împotriva Federației Ruse, care, potrivit lui Nawrocki, „este cunoscută pentru natura sa agresivă”.

Mai mult, președintele polonez a declarat că, în urma recentei sale vizite la Washington, președintele american Donald Trump l-a asigurat că trupele americane vor rămâne în Polonia și Europa Centrală, ceea ce Nawrocki a descris ca fiind „o veste bună pentru regiune” Europei de Est.

La rândul său, Nausėda a descris prezența militară americană drept un „element de descurajare puternic” și și-a exprimat sprijinul pentru „o prezență mai mare” a soldaților americani în Europa de Est.

Liderul lituanian a reamintit că țara sa „a oferit peste 1 miliard de euro” în ajutor Ucrainei și a declarat că aderarea Ucrainei și a Moldovei la Uniunea Europeană (UE) reprezintă un „obiectiv strategic comun”.

Confruntați cu situații precum „operațiunile hibride și fluxul constant de migranți ilegali” care au loc la granița dintre cele două țări și Belarus, cei doi președinți și-au exprimat sprijinul pentru „reacționarea comună” la orice escaladare a tensiunii.

Pe lângă apelul la sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, atât Nawrocki, cât și Nausėda au subliniat importanța alocării a cel puțin 5% din PIB de către aliații NATO pentru apărare și au atras atenția asupra importanței Coridorului Suwalki pentru securitatea regională.

Lituania se învecinează la est cu Belarus, aliatul Rusiei, și la vest cu enclava rusă Kaliningrad, având la sud o fâșie îngustă de frontieră cu Polonia, Coridorul Suwalki, care constituie singura conexiune terestră dintre țările baltice și restul NATO.

Nausėda a subliniat, de asemenea, că Polonia este „cel mai mare partener comercial al său”, cu aproape 10 miliarde de euro în comerț anual, și a anunțat că cooperarea dintre cele două țări va include proiecte comune în domeniul apărării, tehnologiei, energiei și transporturilor, cum ar fi calea ferată Rail Baltica și Harmony Link, o interconectare electrică între Lituania și Polonia, care urmează să fie operațională în jurul anului 2030.

Sursa: Rador Radio România