Cu puțin timp înainte ca acoperișul casei sale să fie smuls, în zorii zile de miercuri, Ala Wesolowska a coborât la parter ca să pregătească micul dejun. Auzind de undeva de sus zgomotul prăbușirii, ea a fugit afară și a văzut un avion militar.

„Chiar deasupra capului meu, zbura atât de jos, era atât de zgomotos”, a spus Wesolowska, în timp ce-și căuta rămășițele propriei case, în weekendul trecut, scrie „Trud” (Bulgaria). Ea și familia sa, care locuiesc la mai puțin de 20 de mile de granița cu Ucraina, s-au trezit în mijlocul unei confruntări fără precedent între drone rusești și avioane de vânătoare NATO - cea mai recentă escaladare a confruntării dintre Moscova și Occident, scrie The Wall Street Journal. Nu au existat răniți în urma raidului care a durat toată noaptea, dar câteva zile mai târziu, locuitorii de la periferia estică a Poloniei se tem pentru viitorul lor. Mulți se tem că evenimentele de săptămâna trecută sunt doar începutul și că violența care face ravagii în Ucraina vecină de mai bine de trei ani s-ar putea extinde peste graniță cu o forță și mai mare.

Katarzyna Dzwigala locuiește în Wyhalew, un sat aflat la aproximativ 40 de minute de mers cu mașina de granița polono-ucraineană. La ferma sa de soia și porumb din estul Poloniei, Katarzyna Dzwigala a spus că a auzit un zgomot puternic, miercuri dimineață, în timp ce își pregătea copiii pentru școală. Când profesorii au anulat cursurile pentru ziua respectivă, și-a dat seama că zgomotul a fost provocat de o dronă. NATO a doborât cel puțin trei dintre cele 19 drone, miercuri dimineață, vizându-le pe cele care reprezentau o amenințare directă, potrivit prim-ministrului polonez Donald Tusk, care le-a spus parlamentarilor că incidentul de săptămâna trecută a adus țara mai aproape de un conflict decât oricând altcândva de la Al Doilea Război Mondial încoace.

„Fiul meu m-a întrebat ieri dacă va fi război”, a spus Dzwigala, în vârstă de 38 de ani. Ea a încercat să-l calmeze, dar recunoaște că s-a gândit la asta. Familia ei locuiește în Wyhalew, un sat aflat la aproximativ 40 de minute de mers cu mașina de la granița cu Ucraina.

Invazia a deschis un nou capitol în ceea ce privește experiența Poloniei din războiul în Ucraina. Țara a fost deja ținta unor operațiuni de sabotaj rusești menite să submineze sprijinul Varșoviei pentru Kiev. Moscova a dus o campanie de război hibrid, în cadrul căreia se presupune că a incendiat fabrici, centre comerciale și depozite. Dar incursiunea cu drone apropie operațiunile sale de o confruntare militară.

Locuitorii din Wyryki au distribuit o fotografie cu o parte dintr-o rachetă AIM-120c care a fost găsită pe un câmp. Casele din sat au fost distruse după incidentul din spațiul aerian polonez.

Guvernul s-a angajat să consolideze securitatea alături de aliații săi din NATO, care au donat elicoptere și avioane de vânătoare pentru a consolida frontiera de est a Alianței. Sâmbătă, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, s-a aflat la Kiev pentru a discuta despre protocoalele Ucrainei pentru combaterea dronelor - proceduri pe care Polonia le va implementa dacă amenințarea persistă.

Nu există o evaluare oficială dacă invazia dronelor Gerbera - o versiune mai mică a Shahed, adesea fabricate din placaj și polistiren - și a momelilor a fost deliberată, dar agențiile de informații ale NATO s-au întâlnit miercuri seară pentru a discuta concluziile lor despre incident și au conchis că a fost cel mai probabil un atac deliberat, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Rusia a încercat să eludeze vina, spunând că dronele sale nu sunt capabile să ajungă la granița cu Polonia, darămite să pătrundă adânc în țară. Însă unii analiști militari sugerează că vehiculele aeriene fără pilot (UAV) au fost modificate pentru zboruri mai lungi.

În weekend, Polonia a înregistrat un nou val de avertismente, când o serie de atacuri cu drone rusești în Ucraina vecină au determinat Varșovia să trimită din nou avioane de vânătoare și să închidă aeroportul Lublin de pe flancul estic al Poloniei. De data aceasta, dronele nu au trecut granița, dar avertismentele au zdruncinat nervii deja sensibili.

Sâmbătă după-amiază, Edita și Tomasz Wieczork, un cuplu de vârstă mijlocie din Krzywowierzba, estul Poloniei, își servea cafeaua când telefoanele le-au sunat pentru o nouă alertă de la serviciile de urgență ale guvernului. Temându-se de un nou val de violență, au fost, de asemenea, înfuriați și de faptul că guvernul nu le-a spus cum să reacționeze. Chiar atunci, pe ecranele telefoanelor au apărut mesaje care spuneau că o dronă a încălcat spațiul aerian românesc. Avioanele de război ale NATO au urmărit drona, dar nu au doborât-o, potrivit ministrului Apărării din România, care a spus că drona era de tip Shahed, folosită de Rusia în atacurile sale asupra Ucrainei.

Edita Wieczorc, în vârstă de 43 de ani, a declarat că dorește ca guvernul să înceapă să-i instruiască pe locuitori cu privire la modul de reacție în cazul apariției dronelor. Ea a spus că fiica ei în vârstă de 12 ani a refuzat să doarmă în dormitorul ei de la etajul doi, de când o dronă s-a prăbușit pe casa familiei Wesolowski, care se află într-un sat vecin, parte a unei comunități în care majoritatea oamenilor se cunosc.

„Niciunul dintre noi nu știe ce să facă în cazul unui atac masiv cu drone și, mai important, nu avem niciun fel de adăposturi aici”, a spus ea. „Suntem cei mai expuși riscului”.

Familia Wesolowski s-a grăbit să-și împacheteze lucrurile sâmbătă, temându-se că zidurile s-ar putea prăbuși și ar distruge restul casei. Vor sta într-un apartament din biblioteca satului, unde administrația locală le-a oferit locuințe temporare.

Mulți locuitori din zonă așteaptă informații de la stat despre ce s-a întâmplat deasupra caselor lor săptămâna trecută și la ce se pot aștepta în viitor. În absența unor explicații, sătenii își întocmesc propria cronologie a evenimentelor pentru a încerca să reconstituie ceea ce s-a întâmplat și să se întrebe dacă răspunsul NATO nu a provocat cumva mai multe pagube decât a putut prevenit.

Costul răspunsului este, de asemenea, sub control. Kristian Ziec, unul dintre creatorii sistemului de integrare a avioanelor de luptă F-16 în forțele armate poloneze, a estimat că operațiunea de doborâre a dronelor rusești ieftine ar fi costat aproximativ 8 milioane de dolari.

Într-o țară care a primit milioane de ucraineni care au fugit în primii ani ai războiului, incidentul a divizat comunitățile, care au dispute legate de rolul pe care Ucraina l-ar fi putut juca în invazie. Pentru unii, acest lucru a creat un sentiment și mai mare de solidaritate cu țara vecină sfâșiată de război. Alții cred că Kievul încearcă să atragă Polonia în conflict.

Iuri Ihnat, purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, a declarat că echipamentele de război electronic au fost pornite noaptea, așa cum se întâmplă în fiecare noapte în timpul unui atac, dar modificarea dronelor care le permite să zboare mai departe, locația lor și cursul pe care l-au urmat adânc în Polonia sugerează că invazia nu a fost cauzată de interferențe.

Ministrul polonez Sikorski a comentat, de asemenea, afirmațiile, spunând că incursiunea rusească nu a fost o greșeală. „Dezinformarea este o problemă la fel de reală”, a declarat Bernard Blaszczuk, primarul județului Wiericke, adăugând că mai multe echipamente de apărare ar ajuta la calmarea tensiunilor din regiune.

„Aș vrea să văd trupe NATO aici”, a spus el. „Noi suntem la 8 mile de granița cu Ucraina, așa că toate acestea sunt de așteptat”.

La câteva zile după incursiune, președintele polonez Karol Nawrocki a aprobat desfășurarea de forțe NATO pe teritoriul polonez, dar încă nu este clar cum și când se va întâmpla acest lucru.

Sursa: Rador Radio România