Cotidianul Blikk, considerat cel mai citit ziar din Ungaria și cu aproximativ trei milioane de cititori online lunar, a fost cumpărat de grupul media Indamedia, apropiat de partidul de guvernământ Fidesz, potrivit „The Guardian” (Marea Britanie).

Achiziția are loc cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare și este privită ca o nouă mișcare strategică pentru extinderea influenței premierului Viktor Orbán asupra presei.

Jurnaliștii de la Blikk au reacționat cu șoc la anunțul potrivit căruia tabloidul și alte titluri din proprietatea companiei elvețiene Ringier au fost preluate de Indamedia, grup considerat a fi strâns conectat la rețeaua media pro-guvernamentală construită în ultimii 15 ani în jurul lui Viktor Orbán.

Fostul redactor-șef, Ivan Zsolt Nagy, a confirmat că el și un alt manager vor părăsi publicația „prin acord mutual” cu noul proprietar. Nagy declara anterior că a încercat repoziționarea publicației „nu pe senzațional, ci pe conținut public, incluzând politică, economie și cultură”.

Un reporter al ziarului, citat anonim, a spus pentru The Guardian: „Am crezut că fac infarct când am auzit vestea. Pentru mine, moral, acest lucru este inacceptabil.”

Noul redactor-șef numit este Balázs Kolossváry, iar o parte dintre jurnaliști au explicat că rămân în redacție fiindcă nu mai există suficiente publicații independente în țară la care ar putea lucra.

Context electoral și implicații politice

Preluarea are loc cu mai puțin de șase luni înainte de alegeri, într-un moment în care premierul Viktor Orbán se confruntă cu o provocare electorală reală din partea opoziției unite în jurul lui Péter Magyar și a partidului său Respect și Libertate (Tisza). Magyar a acuzat în mod public existența unei „fabrici de propagandă” coordonate de guvern și a criticat preluarea Blikk drept „o nouă încercare de a controla spațiul mediatic”.

Deși Blikk este cunoscut pentru formatul de tabloid, în ultimii ani publicația a găzduit și materiale despre presupuse cazuri de corupție. Pentru acest motiv, importanța sa electorală este considerată majoră, afirmă Ágnes Urbán, directoare la Mérték Media Monitor, citată de The Guardian: „Dacă propaganda apare în media atât de citită, va avea efect asupra opiniei publice. Blikk este lider de piață printre ziarele tipărite și unul dintre cele mai accesate site-uri din Ungaria.”

Orbán și media: un model pentru „democrațiile iliberale”

Începând cu 2010, guvernul Orbán a introdus legislație care a consolidat controlul politic asupra organismelor de reglementare media și a transformat televiziunea publică într-un canal puternic pro-guvernamental. De atunci, presa independentă a pierdut treptat teren, iar structuri media apropiate Fidesz au cumpărat sau absorbit numeroase publicații și platforme.

Indamedia este deținută în proporție de 50% de Miklós Vaszily, un om de afaceri asociat cu televiziunea privată pro-guvernamentală TV2.

Ringier a transmis că vânzarea a avut la bază „motive economice și de strategie comercială”.