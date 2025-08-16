Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin, informează News.ro.

Discuția a început bilateral, iar apoi li s-au alăturat și lideri europeni. Totodată, Zelenski a spus că luni va merge la Washington pentru a discuta cu liderul de la Casa Albă pentru a discuta despre oprirea uciderilor și a războiului.

„Am avut o conversație extinsă cu președintele Statelor Unite. Am început cu discuții bilaterale, apoi li s-au alăturat și liderii europeni. Întregul apel a durat mai bine de o oră și jumătate, dintre care aproximativ o oră a fost dedicată dialogului direct cu Donald Trump”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat anterior, sâmbătă, că președintele Donald Trump a avut o discuție lungă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC.

Președintele ucrainean a reafirmat disponibilitatea Kievului de a depune ”eforturi maxime pentru a obține pacea”, subliniind că Trump l-a informat despre întâlnirea cu liderul rus și principalele puncte ale discuțiilor.

„Este important ca forța Americii să aibă un impact asupra evoluției situației”, a adăugat Zelenski.

El a salutat propunerea lui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia, subliniind că „problemele-cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar acest format este potrivit pentru acest lucru”.

Zelenski a anunțat, de asemenea, că luni va merge la Washington pentru a se întâlni cu președintele Trump și pentru a discuta „toate detaliile legate de oprirea uciderilor și a războiului”, exprimându-și recunoștința pentru invitație.

„Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Am discutat și despre semnalele pozitive venite din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Le mulțumesc tuturor celor care ajută”, a mai spus președintele ucrainean.