Mișcările și contra-mișcările din criza politică din Iran duc către poarta Europei, mai exact, în Balcani, constată „Euronews” (Italia), care realizează o anchetă privind mișcarea de rezistență iraniană cu sediul în peninsula Balcani.

Relațiile Teheranului în regiune sunt tensionate și, în unele cazuri, deschis conflictuale. Cele mai aprige sunt cu Albania, țară pe care Republica Islamică o învinovățește pentru găzduirea a mii de mujahedini iranieni gata să răstoarne regimul mullahilor. E vorba de Mojaheddin-e Khalq (MEK), cunoscut și sub numele de Consiliul Național al Rezistenței Iranului (NCRI), unul dintre cele mai cunoscute și controversate grupuri de opoziție iraniene, alcătuit din cel puțin trei mii de bărbați și femei care locuiesc într-o bază fortificată cunoscută sub numele de „Ashraf-3” în Manez, la 30 de kilometri de Tirana, capitala Albaniei.

Până la începutul anilor 2000, Uniunea Europeană și Statele Unite i-au considerat o organizație teroristă, când au fost eliminați de pe listele negre. Acesta a fost rezultatul campaniilor de lobby de la Washington și Bruxelles, dar și al nevoii Occidentului de canale deschise de comunicare cu grupuri alternative regimului.

Din 2014, grupul s-a mutat din Irak în Albania, decizia fiind influențată de nemulțumirea Bagdadului, unde regimul iranian are mulți susținători.

Conflictul dintre MEK și Teheran a lăsat în urmă de-a lungul anilor o lungă serie de morți, spioni arestați, atacuri cibernetice și crize diplomatice, ostilitatea ajungând și în Italia.

Prezența MEK în Albania a dus la mai multe crize în relațiile dintre Tirana și Teheran, care au culminat cu ruperea relațiilor diplomatice în 2022.

Ruptura diplomatică a fost declanșată de un atac cibernetic masiv împotriva administrației publice albaneze. Guvernul lui Edi Rama s-a adresat Statelor Unite, principalul aliat al Tiranei, pentru a identifica sursa atacului, iar un raport Microsoft a concluzionat că operațiunea provenea din Iran.

Conform anchetei, a fost vorba de „represalii pentru presupusele atacuri cibernetice ale Israelului și ale MEK împotriva Teheranului”. Criza a fost exacerbată de faptul că din 2009, Albania este membră NATO

Cu doi ani mai devreme, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamanei, acuzase o „țară europeană mică și malefică” că susține protestatarii în timpul demonstrațiilor anti-regim din Teheran.

Operațiunile Pasdaranilor în Albania nu s-au limitat la atacuri cibernetice. În 2019, autoritățile albaneze au susținut că au descoperit o „celulă teroristă” a Forței Quds, forțele speciale ale Gărzilor Revoluționare Iraniene. Grupul plănuia un atac împotriva membrilor MEK din Albania.

În 2018, Tirana a ordonat expulzarea a doi diplomați iranieni pentru presupusa implicare în organizarea unui atac terorist în timpul unui meci de fotbal dintre Israel și Albania.

Triunghiul format din Iran, Italia și Albania

Operațiunile Pasdaranilor în Albania au implicat și Italia.

În 2020, autoritățile albaneze au expulzat un iranian în vârstă de 29 de ani, cu cetățenie italiană, după ce l-au acuzat de spionaj în numele Ministerului Informațiilor (MOIS) din Teheran, conform ziarului albanez Gazeta Sqhiptare. Scopul tânărului ar fi fost să obțină informații despre MEK și să faciliteze organizarea de atacuri teroriste împotriva membrilor grupării.

După deportare, tânărul în vârstă de douăzeci și nouă de ani a fost pus într-un avion cu destinația Roma. Anterior lucrase acolo ca reporter pentru televiziunea de stat iraniană. Însă pista operațiunilor iraniene care implică Italia se extinde dincolo de cazul reporterului 007.

La Roma, agenți ai VEVAK, agenția de informații a Teheranului, l-au asasinat în 1993 pe Mohammed Naghdi, un fost diplomat iranian care s-a alăturat Mujahedinilor Poporului . La treizeci de ani de la crimă, justiția italiană nu i-a identificat pe asasini, în timp ce lanțul de comandă a fost urmărit până la cele mai înalte niveluri ale regimului iranian.

Rolul MEK în protestele iraniene

Rolul MEK în recentele proteste antiguvernamentale din Iran este considerat destul de limitat, la fel ca și numărul lor de urmăritori în țară. Cu toate acestea, gruparea influențează relațiile politice ale Albaniei cu Iranul, cu repercusiuni asupra abordării Europei față de Teheran.

Dacă Tirana ar adera la Uniunea Europeană până în 2030, așa cum era planificat, dosarul MEK ar fi cu siguranță o problemă critică pentru Bruxelles, care ar trebui să echilibreze încercările deja dificile de dialog cu Teheranul cu prezența mujahedinilor pe teritoriul său.

Deși guvernul lui Edi Rama nu a comentat protestele actuale din Iran, prim-ministrul a salutat atacurile americane asupra instalațiilor nucleare ale țării din iunie anul trecut. Cu acea ocazie, Rama a numit Teheranul „o teocrație înarmată cu o retorică apocaliptică, care ani de zile a etichetat națiunile libere drept satanice și a cerut deschis distrugerea lor”.

Între timp, MEK își continuă campania împotriva regimului ayatollahilor de la Roma. Pe 9 ianuarie, în fața ambasadei Iranului din capitală, a avut loc o demonstrație împotriva pedepsei cu moartea din țară și a guvernării mullahilor.

Participanților le-a fost înmânată o declarație MEK, care enumera numele a 44 de persoane ucise în timpul protestelor recente din Iran, considerate „martiri uciși pe calea spre libertate”.

