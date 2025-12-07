Emmanuel Macron a amenințat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Le-am spus că, dacă nu vor reacționa, noi, europenii, vom fi nevoiți, în următoarele luni, să luăm măsuri ferme (...) la fel ca Statele Unite, cum ar fi, de exemplu, impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezești”, a declarat președintele francez, la întoarcerea dintr-o vizită oficială în China, într-un interviu acordat cotidianului francez Les Echos, publicat duminică.

Washington impune tarife vamale ridicate asupra produselor chinezești, care au fost însă reduse de la 57% la 47% în cadrul unui acord anunțat la sfârșitul lunii octombrie între cele două țări.

„China lovește în inima modelului industrial și de inovare european, bazat istoric pe mașini-unelte și automobile”, subliniază Emmanuel Macron.

Iar protecționismul administrației Trump nu face decât să agraveze situația. „Aceasta ne agravează problemele, redirecționând masiv fluxurile chineze către piețele noastre”, subliniază președintele francez.

„Astăzi, suntem prinși între cele două și este o chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană”, deplânge Macron.

Dar el rămâne conștient că formarea unui front comun european pe această temă nu este ușoară, Germania, foarte prezentă în China, „nefiind încă pe deplin de acord cu noi”.

În timpul vizitei sale în China, Emmanuel Macron a reiterat că Europa, pentru a-și reduce deficitul comercial cu China, trebuie să accepte investiții chineze.

„Nu putem importa în mod constant. Companiile chineze trebuie să vină pe teritoriul european”, susține el în Les Echos.

Sunt vizate aproximativ zece sectoare, printre care bateriile, rafinarea litiului, energia eoliană, energia fotovoltaică, vehiculele electrice, pompele de căldură aer-aer, produsele electronice de larg consum, tehnologiile de reciclare, robotica industrială și componentele avansate.

Însă investițiile chineze în Europa „nu trebuie să fie predatorii, adică să fie făcute în scopul hegemoniei și al creării de dependențe”, subliniază Emmanuel Macron.

Din partea sa, potrivit acestuia, UE trebuie să se protejeze în sectoarele cele mai vulnerabile - cum ar fi industria auto, care se confruntă cu avântul vehiculelor electrice chinezești - și, în paralel, să „reia o politică de competitivitate”.

Acest lucru implică „simplificarea și aprofundarea pieței unice, investiții în inovare, o protecție echitabilă a frontierelor noastre, finalizarea uniunii noastre vamale (...) și o politică monetară ajustată”, explică el.