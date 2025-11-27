Președintele francez Emmanuel Macron a resuscitat joi un „Serviciu Național” - pe o perioadă de zece luni - al tinerilor majori - „tinerilor noști le este sete de angajament” - care va fi „pur militar”, dar voluntar, relatează AFP.

„Frica nu evită nicodată pericolul. Singurul mod de a-l evita este să te pregătești de el”, a declarat șeful statului într-un discurs pe care l-a susținut la a 27-a Brigadă de Infanterie de Munte (BIM) de la Varces, în Isère, la poalele Masivului Vercors înzăpezit.

El a avertizat că voluntarii vor servi „exclusiv pe teritoriul național”, după ce a dat asigirări marți că nu este vorba despre „a ne trimite tinerii în Ucraina”.

Macron încearcă astfel să oprească un scandal politic provocat de declarații ale șefului Statului Major Interarme, generalul Fabien Mandon, care a apreciat că Franța este necesar să fie pregătită „să accepte să-și piardă copiii”.

Potrivit președintelui, înconjurat de tineri și de militari, „tineretul nostru este însetat de angajament” și „există o generație pregătită să se ridice pentru patrie” în armata franceză.

Emmanuel Macron a confirmat astfel că acest nou dispozitiv - denumit pur și simplu „Serviciu Național” - urmează să fie lansat „treptat începând din cara viitoare”, iar începutul selectării candidaților urmează să înceapă la jumătatea lui ianuarie.

El va dura timp de zece luni - o lună de formare și nouă în cadrul armatei.

Din cauza unor constrângeri bugetare, dispozitivul urmează să fie desfășurat treptat.

În primul an, el urmează să cuprindă 3.000 de tineri, cu obiectivul de a atinge 10.000 pe an în 2030 și cu ambiția de atinge 42.400 în 2035.

Astfel se va ajunge la 50.000 pe an, prin cumularea persoanelor care efectuează deja Serviciul Militar Voluntar (SMV) și echivalentul sîu de peste mări, Serviciul Militar Adaptat (SMA), care vor continua în paralel, deoarece au un obiectiv diferit de inserție profesională.

Creditele necesare - 2,3 miliarde de euro pe perioada 2026-2030, potrivit unei surse apropiate dosarului - sunt prevăzute în actualizarea Legii Programării Militare, solicitată de Emmanuel Macron, dar care urmează să fie adoptată prin vot.

Acest efort bugetar este „indispensabil”, a pledat el adresându-se unui Parlament mai divizat ca nicodată.

Voluntarii urmează să fie în proporție de 80% bărbați tineri, în vârstă de 18-19 ani, viitori militari pentru care serviciul va face oficiu de „an de pauză” înaintea studiilor superioare și care va face parte din „Parcoursup”.

Ceilalți viitori aspiranți vor avea până la 25 de ani și vor fi selectați pe baza specializării lor - între altele ingineri, infirmieri, traducători.

Acest nou dispozitiv îngoapă astfel Serviciul Național Universal (SNU), care-i era drag președintelui.

„Nu avem nici timp și nici bani, deci asta înseamnă să nu ne pripim”, a criticat la Public Sénat și senatorul Hervé Marseille de la Partidul Uniunea Democraților și Independenților (UDI, centru-dreapta), care denunță un anunț „pur mediatic”.

În total 12 țări din Europa au păstrat sau reintrodus conscripția obligatorie.

Alte șase au decis să restabilească un serviciu volntar, în urma unei degradări a situației strategice.

Generalul Mandon declara săptămâna trecută că Franța este necesar să-și refacă „curajul de a accepta să ne facem rău pentru a proteja ceea ce suntem” și să fie pregătită „să accepte să-și piardă copiii”.

Această declarație a fost considerată drept o „incitare la război” de către o parte a stângii, iar Partidul Rassemblement national (RN, extremă dreapta) a denunțat o „greșeală” și o avertizare cu privire la faptul că fracezii „nu sunt pregătiți să moară pentru Ucraina”.

