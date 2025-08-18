Reuniunea „coaliției voluntarilor”, care a durat aproximativ două ore, s-a încheiat duminică în jurul orei 17:00. La finalul întâlnirii, liderii UE și-au reafirmat unitatea în sprijinul acordat Ucrainei, scrie „La Repubblica” (Italia).

Între timp, Witkoff și-a exprimat încrederea cu privire la întâlnirea de luni dintre Trump și Zelenski de la Casa Albă, la care vor participa și Meloni, Merz, Macron, Ursula von der Leyen, Starmer, Stubb și Rutte.

Potrivit CNN, dacă discuțiile de la Biroul Oval vor evolua bine, Trump va începe să lucreze la organizarea unui summit trilateral între el, Zelenski și Putin, care ar putea avea loc până vinerea viitoare.

„Nu putem fi de partea recunoașterii legii celui mai puternic”, altfel „vom inaugura o nouă ordine internațională, care nu mai este o ordine bazată pe statul de drept”, a avertizat președintele francez Emmanuel Macron, vorbind la finalul reuniunii „coaliției voluntarilor” pentru Ucraina și înaintea întâlnirii de luni a liderilor europeni și a președintelui Volodimir Zelenski de la Casa Albă cu Donald Trump. Prin urmare, este vorba de „asigurarea colectivă a respectării ordinii internaționale: securitatea europenilor și a Franței depinde de aceasta”, a adăugat liderul francez, subliniind că, în acest context, europenii trebuie să fie imperativ prezenți la „viitoarele summituri privind Ucraina”.

„Cred că președintele Putin vrea pace? Răspunsul este nu. El vrea capitularea Ucrainei; asta a propus”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, vorbind cu reporterii după întâlnirea „coaliției voluntarilor”. „Cred că președintele Trump vrea pace? Da”, a adăugat Macron.

„Structura armatei ucrainene este primul pilon al garanțiilor de securitate. Al doilea îl reprezintă forțele de reasigurare”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron reporterilor după întâlnirea așa-numitei coaliții a voluntarilor, căreia i s-a alăturat de la Fort Brégançon. Apelul video a avut loc înaintea vizitei de mâine de la Washington a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la care vor participa și mai mulți lideri europeni, inclusiv Macron însuși. Întâlnirea de luni vine după summitul dintre Trump și Vladimir Putin, care a avut loc în Alaska.

„Dacă nu dăm dovadă de fermitate față de Rusia astăzi, pregătim conflictele de mâine” din Ucraina, a declarat președintele francez Emmanuel Macron în timpul unei întâlniri cu presa, după reuniunea Coaliției Voluntarilor. Macron a vorbit de la Fort Brégançon, reședința sa de vară, relatând că întâlnirea „a durat aproape două ore pentru a pregăti întâlnirea de mâine de la Washington”, într-un „context extrem de grav pentru Ucraina și Europa”. „Obiectivul nostru de mâine „este să prezentăm un front unit între ucraineni și europeni”, a afirmat, denunțând că „există un singur stat care propune o pace care ar fi o capitulare: Rusia”. Macron a anunțat că luni, la Washington, va reitera „că nu poate exista nicio discuție teritorială despre Ucraina fără ucraineni, nicio discuție despre securitatea Europei fără europeni”.

„Dorim o pace puternică și durabilă pentru Ucraina”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la finalul apelului video al „coaliției voluntarilor”, care a avut loc duminică după-amiază, cu scopul ca liderii implicați să se prezinte ca un front unit la întâlnirea de luni cu Trump și Zelenski de la Casa Albă. „Dorim ca integritatea teritorială a Ucrainei să fie respectată”, a adăugat Macron. „Kievul trebuie să fie reprezentat în orice discuții privind viitorul său”.

La reuniunea Coaliției Voluntarilor, „liderii au avut un schimb pozitiv de opinii pentru a se coordona înainte de întâlnirea de mâine cu președintele Trump. Discuțiile s-au concentrat pe aspecte cheie, cum ar fi necesitatea de a pune capăt crimelor din Ucraina, angajamentul de a menține o presiune maximă asupra Rusiei prin sancțiuni, principiul conform căruia Ucraina este responsabilă pentru luarea deciziilor pe propriul teritoriu și chestiunea crucială a unor garanții de securitate solide pentru a proteja interesele vitale ale Ucrainei și ale Europei”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei UE.

Reuniunea prin videoconferință a așa-numitei Coaliții a Voluntarilor a fost o oportunitate pentru liderii europeni de „a reafirma încă o dată unitatea lor în sprijinirea Ucrainei către o pace justă și durabilă”. „Liderii”, au declarat surse din UE la sfârșitul conferinței telefonice, la care a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, „au avut un schimb pozitiv de coordonare” înaintea întâlnirii de mâine cu președintele SUA, Donald Trump. „Discuția”, au relatat surse de la Bruxelles, „s-a concentrat pe aspecte importante, cum ar fi necesitatea de a opri crimele din Ucraina, angajamentul de a menține o presiune maximă asupra Rusiei prin sancțiuni, principiul conform căruia Ucraina este responsabilă pentru luarea deciziilor pe propriul teritoriu și problema crucială a garanțiilor de securitate solide pentru a proteja interesele vitale ale Ucrainei și ale Europei”.

„Unitatea transatlantică este fundamentală”. „Așa cum am subliniat în timpul reuniunii de astăzi a Coaliției Voluntarilor, dacă nu se decide încetarea focului, UE și SUA vor trebui să intensifice presiunea asupra Rusiei. Dreptul suveran al Ucrainei de a determina condițiile pentru pace trebuie respectat. Salutăm disponibilitatea Statelor Unite de a contribui la furnizarea de garanții de securitate Ucrainei, pentru a descuraja viitoarele agresiuni rusești și, împreună, pentru a asigura o pace justă și durabilă în Ucraina. Europa este pregătită să își facă partea”, a declarat președintele Consiliului European, Costa.

Președintele american Donald Trump se va întâlni luni, în privat, la Washington, cu liderul Kievului, Volodimir Zelenski, întrevedere urmată de o întâlnire cu liderii europeni, potrivit „Bild”, care citează surse guvernamentale germane. Se pare că sunt planificate un prânz de lucru și o întâlnire extinsă de câteva ore.

Ucraina trebuie să devină „un arici de oțel, nedigerabil pentru posibilii invadatori”. Aceasta este imaginea aleasă de Ursula von der Leyen pentru a explica, alături de Volodimir Zelenski astăzi, la Bruxelles, că „trebuie să avem garanții de securitate puternice pentru a proteja interesele vitale de securitate atât ale Ucrainei, cât și ale Europei”. „Ucraina trebuie să își poată menține suveranitatea și integritatea teritorială”, a continuat Ursula von der Leyen. „Nu pot exista limitări ale forțelor sale armate”.

„Este fundamental ca Europa să rămână unită, așa cum a fost în 2022. Această unitate puternică este esențială pentru a obține o pace reală”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X, după ce a participat duminică după-amiază la reuniunea așa-numitei Coaliții a Voluntarilor, desfășurată prin videoconferință. Zelenski s-a alăturat apelului de la Bruxelles împreună cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Astăzi, la Bruxelles, am prezentat pozițiile noastre privind unitatea transatlantică, eforturile de pace, problemele teritoriale și garanțiile de securitate, inclusiv aderarea Ucrainei la UE”, a declarat Zelenski.

Disponibilitatea Statelor Unite de a participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina este o „decizie istorică”, a scris pe X președintele Volodimir Zelenski, care se va întâlni luni la Washington cu președintele american, Donald Trump, și cu lideri europeni. Astfel, Zelenski a comentat scenariul schițat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, conform căruia liderul rus Vladimir Putin a fost de acord să permită aliaților Ucrainei, inclusiv Statelor Unite, să ofere garanții de securitate.

„Garanțiile de securitate, rezultate din munca noastră comună, trebuie să fie foarte concrete, asigurând protecție terestră, aeriană și maritimă și trebuie dezvoltate cu participarea Europei”, a scris Zelenski pe X de la Bruxelles, unde a participat la apelul Coaliției Voluntarilor.

„Considerăm că apartenența la UE face parte din garanțiile de securitate”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe X, după ce a participat în această după-amiază la reuniunea așa-numitei „coaliții a voluntarilor”, desfășurată prin videoconferință.

