UE are nevoie de o piață unică mai integrată, de mai multe inovații și investiții pentru a ne putea asigura un viitor comun, susțin Emmanuel Macron și Olaf Scholz, într-un articol publicat în The Financial Times.

”Noi, europenii, vom începe în câteva săptămâni să ne configurăm programul pentru următorului cadru financiar multianual al UE. Contemplând problemele cu care ne-am confruntat în ultimii cinci ani - printre care pandemia, războiul de agresiune al Rusiei contra Ucrainei, încă în curs, respectiv transformările geopolitice tot mai mari - un lucru a devenit cert: Europa trece prin propriul Zeitenwende [schimbare epocală, în germană; e același termen folosit de Scholz pentru a defini o cotitură radicală a Germaniei în urma invadării Ucrainei - n.trad.]. Nu putem considera drept date fundațiile pe care ne-am construit modul european de viață și rolul nostru în lume. Europa noastră este muritoare, iar noi trebuie să fim la înălțimea provocării. Îmbunătățirea competitivității noastre globale și consolidarea adaptabilității noastre în vreme ce transformăm Pactul Verde și tranziția digitală într-un succes constituie cheia răspunsului nostru la aceste provocări. În acest scop, Franța și Germania propun astăzi revigorarea competitivității în următorul cadru financiar multianual. Europa trebuie să prospere în calitatea de lider puternic de talie mondială în industrie și tehnologie, în vreme ce ne implementăm ambiția de a face din UE primul continent neutru climatic. Putem exploata potențialul tranzițiilor verde și digitală pentru a dezvolta piețele, industriile și a crea locuri de muncă de calitate ale viitorului. Germania și Franța sunt convinse că pentru a ne ridica la nivelul acestor ambiții comune UE are nevoie de mai multă inovație, mai multă piață unică, mai multe investiții, de un mediu de activitate mai echitabil și de mai puțină birocrație. Vom pleda împreună pentru consolidarea suveranității UE și reducerea dependențelor noastre grave, în vreme ce vom continua să construim pe baza implementării reușite a programului conceput după reuniunea de la Versailles din martie 2022. Printr-o politică industrială ambițioasă putem facilita dezvoltarea și implementarea unor tehnologii cruciale ale viitorului, precum inteligența artificială, tehnologiile cuantice, spațiale, 5G/6G, bio-tehnologii, tehnologii net zero, mobilitate și chimicale. Trebuie să ne folosim la capacitate completă și să accelerăm semnificativ instrumentele deja existente, de la proiecte importante de interes comun pentru Europa până la rolul achizițiilor publice, luând în calcul o abordare strategică mai accentuată în domeniile de interes, și să ne modernizăm regulile competiției având în vedere competitivitatea globală. Facem apel la consolidarea capacității tehnologice a UE prin promovarea cercetării de vârf și inovației, precum și a infrastructurii necesare acestora, inclusiv în domeniile inteligenței artificiale și sănătății. Unul dintre cele mai mari atuuri ale Europei în materie de competitivitate e piața unică, permițându-le companiilor să creeze produse și servicii inovatoare, să crească și să concureze, asigurând totodată standarde înalte. Noi trebuie să-i culegem toate beneficiile prin modernizarea pieței unice, prin reducerea fragmentării și obstacolelor, prin încurajarea conectării, îmbunătățirea deprinderilor și promovarea mobilității și convergenței. Facem apel în favoarea unui plan ambițios de reducere a birocrației pentru a obține proceduri administrative mai simple și mai rapide și pentru a se reduce povara birocratică pentru toate firmele, indiferent de mărime. Salutăm inițiativa Comisiei Europene de a reduce cu 25% obligațiile de raport ale companiilor noastre. Această promisiune trebuie să fie implementată printr-o legislație specifică. Principiile subsidiarității și proporționalității au nevoie și ele de un nou început. Vom susține împreună o politică europeană comercială sustenabilă, deschisă, robustă și ambițioasă care să permită acorduri de schimb echitabile, să susțină interesele UE, să genereze ocazii reciproce de acces la piață și un teren de joc echitabil pentru noi și partenerii noștri comerciali. UE ar trebui să pledeze în continuare pentru un sistem comercial multilateral bazat pe reguli și să acționeze în favoarea unei competiții echitabile. Ne vom decarboniza deplin sistemele energetice. Iar acest lucru îl vom realiza într-o piață deplin integrată și interconectată, în vreme ce vom respecta opțiunile naționale cu privire la mixtura energetică a fiecărei țări. Aceasta e calea europeană - cea care va mări adaptabilitatea, securitatea aprovizionării și va facilita mai multă suveranitate. În fine, eforturile noastre colective de investiții, atât private cât și publice, trebuie să fie pe potriva ambițiilor noastre. Trebuie să descătușăm întregul potențial al piețelor de capital. Prea multe companii care doresc să-și finanțeze dezvoltarea apelează la celălalt mal al Atlanticului. Prea multe economii europene sunt investite în străinătate în loc să fie investite în firmele cele mai promițătoare din Europa. Pentru a mobiliza investițiile necesare trebuie să începem să luăm în serios ideea unei piețe financiare europene cu adevărat integrate, având drept nucleu uniunea bancară și a piețelor de capital, ameliorându-i fragmentarea și asigurându-i sectorului financiar european competitivitatea globală. Procedând astfel, va trebui să relansăm piața europeană a securitizării, să ameliorăm convergența și eficiența supravegherii piețelor de capital în întreaga UE, să armonizăm aspectele relevante ale legislației fiscale și privind insolvența corporatistă, să simplificăm cadrul legislativ și să dezvoltăm un produs de economisire simplu și transfrontalier pentru toți. Investițiile private și publice trebuie să se coordoneze. Ar trebui să calibrăm bugetul UE pe măsura viitorului și să acordăm și mai multă prioritate investițiilor în cheltuieli de transformare și în bunuri publice europene, în vreme ce lucrăm la introducerea unor noi „resurse proprii”, cum s-a convenit în 2020. Cerem amândoi ca acest program să constituie nucleul următorului cadru financiar multianual. UE reprezintă viitorul nostru comun”. Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA