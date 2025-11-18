Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, un acord privind achiziționarea de arme, calificat drept „istoric” de președintele ucrainean, scrie „La Libe Belgique” (Belgia).

Președintele francez l-a primit pe omologul său la baza Villacoublay, unde producătorii i-au prezentat liderului țării aflate în război cu Rusia din 2022 avionul de vânătoare francez Rafale și armamentul său, sistemul de apărare antiaeriană SAMP-T de nouă generație, precum și mai multe sisteme de drone.

Au semnat o „declarație de intenție privind cooperarea în ceea ce privește achiziționarea de către Ucraina de echipamente de apărare franceze”, ale cărei detalii precise nu au fost dezvăluite în așteptarea unei conferințe de presă comune de la prânz de la Palatul Élysée.

Duminică, pe X, Volodimir Zelenski a făcut referire la „un acord istoric” care prevede „o întărire semnificativă” a „aviației de luptă, a apărării aeriene și a altor echipamente de apărare” ale Kievului.

Potrivit președinției franceze, scopul este de a „pune excelența franceză din industria de armament în slujba apărării Ucrainei” și a „spațiului său aerian” împotriva „agresiunii rusești”.

Președintele ucrainean și-a reiterat sâmbătă apelul pentru mai multe sisteme de apărare aeriană, a doua zi după noi atacuri aeriene rusești masive împotriva țării sale. În noaptea de duminică spre luni, alte atacuri au ucis cel puțin trei persoane în regiunea Harkiv din estul Ucrainei, potrivit autorităților locale.

Această a noua vizită a liderului ucrainean în Franța de la începutul invaziei rusești din februarie 2022 are loc într-un moment în care situația de pe front este complicată pentru țara sa, în pragul iernii. Ucraina se confruntă, de asemenea, cu un scandal de corupție care a dus la demisia a doi miniștri și l-a obligat pe Volodimir Zelenski să impună sancțiuni împotriva unuia dintre apropiații săi.

„În ceea ce privește problema corupției, trebuie să fim extraordinar de vigilenți. Suntem și suntem deosebit de vigilenți în acest proces de aderare la Uniunea Europeană” inițiat de Ucraina, a reiterat sâmbătă, la postul de televiziune LCI, ministrul delegat pentru afaceri europene, Benjamin Haddad.

„Forță multinațională”

Volodimir Zelenski a semnat deja luna trecută o scrisoare de intenție pentru a achiziționa între 100 și 150 de avioane de vânătoare suedeze Gripen, o mișcare care semnalează o schimbare față de cedările de arme de către aliații occidentali și o modalitate de planificare a consolidării pe termen lung a apărării ucrainene după încheierea conflictului.

Franța a livrat deja avioane de vânătoare Mirage către Kiev, dar până acum nu se discutase despre achiziționarea de către Ucraina a avioanelor Rafale, perla aviației de luptă franceze.

Sistemul de apărare aeriană SAMP-T de nouă generație, care va fi prezentat de asemenea liderului ucrainean, urmează să fie livrat Franței începând cu 2027 și are capacități extinse de interceptare a rachetelor în comparație cu SAMP-T, din care un exemplar este desfășurat în Ucraina.

După această vizită la Villacoublay, la sud-vest de Paris, Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski se îndreaptă spre mont Valérien, la vest de Paris, pentru a vizita sediul „forței multinaționale Ucraina” pe care Parisul și Londra o pregătesc pentru a putea fi desfășurată în cadrul unui acord de încetare a focului și al „garanțiilor de securitate” care urmează să fie oferite Kievului.

Înființată de „coaliția celor dispuși”, care, potrivit Palatului Élysée, include 35 de țări, inclusiv Ucraina, acest stat major este „operațional” și „deja” capabil să „desfășoare o forță a doua zi după un armistițiu”, afirmă surse franceze.

Garanțiile de securitate preconizate pentru Ucraina, elaborate de luni de zile de către această coaliție, includ sprijin pentru armata Kievului și componente terestre, maritime și aeriene. Cu toate acestea, implementarea lor rămâne condiționată de o încetare extrem de improbabilă a ostilităților.

După-amiaza, la Palatul Elysée, cei doi lideri vor participa la un „forum franco-ucrainean despre drone”.

Kievul intenționează să utilizeze peste 4,5 milioane de drone în acest an, drone care sunt responsabile pentru 70% din distrugerea echipamentelor inamice de pe front. Țara a dezvoltat o rețea de producție flexibilă în acest scop. Ucraina folosește, de asemenea, drone pentru a doborî dronele Shahed lansate împotriva sa în fiecare noapte.

Sursa: Rador Radio România