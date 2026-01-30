„Securitatea Arcticii este responsabilitatea NATO”, a avertizat premierul danez în timpul vizitei sale la Palatul Élysée, scrie „El Mundo” (Spania) sub semnătura lui Carlos Fresneda.

NATO și Danemarca sunt de acord că Alianța „trebuie să își consolideze angajamentul” în Arctica.

Emmanuel Macron a reafirmat „solidaritatea europeană” cu Danemarca și Groenlanda în timpul întâlnirii sale de la Palatul Élysée cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen și premierul Groenlandei Jens-Frederik Nielsen. Purtând ochelarii de soare de aviator, acum emblematici, președintele francez a afirmat că tensiunile create de amenințările lui Donald Trump au servit drept o „trezire strategică” pentru Europa.

La rândul ei, dna Frederiksen a recunoscut necesitatea „consolidării securității în Arctica”, dar a subliniat că acest rol aparține NATO, nu Statelor Unite. Prim-ministrul danez i-a mulțumit președintelui francez pentru sprijinul acordat în fața amenințărilor americane și pentru apărarea „valorilor comune, în special a suveranității și a dreptului fiecărei țări de a se guverna singură”.

„Cooperarea noastră nu se limitează la Groenlanda, ci privește întreaga lume, în ceea ce privește respectarea democrației, a statului de drept și a integrității teritoriale”, a declarat Macron, care a citit o parte din discursul său în limba daneză. Președintele francez a avertizat că tensiunile cauzate de Groenlanda fac parte dintr-un context care depășește amenințările de anexare ale lui Trump și a servit în cele din urmă la unirea Europei în fața „importanței strategice și politice a regiunii”.

În timpul unei conferințe la universitatea pariziană SciencesPo, Mette Frederiksen a subliniat necesitatea consolidării legăturilor transatlantice, în ciuda tensiunilor create de Groenlanda, și a avertizat că adevărata provocare pentru aliați este războiul din Ucraina: „Rusia nu vrea pace cu Europa”.

„Ordinea mondială, așa cum o știam, s-a sfârșit”, a avertizat premierul danez, după ce a recunoscut „imprevizibilitatea” politicii externe americane și sentimentul de „neliniște și frică” în rândul populației Groenlandei în urma declarațiilor lui Trump de la începutul anului.

„Avem o profundă recunoștință față de poporul american”, a declarat Frederiksen. „Dar toate acestea au cauzat mari perturbări și, cel mai important, noi, ca europeni, trebuie să fim capabili să facem ceea ce trebuie pentru a proteja libertatea și securitatea poporului și a țării noastre”. Prim-ministrul danez a recunoscut impactul pe care amenințările de anexare ale lui Trump l-au avut asupra poporului din Groenlanda, dar a dat asigurări că țara sa „va găsi o modalitate de a merge mai departe cu Statele Unite”.

Politica de conciliere față de Trump, condusă de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pare să fi dat roade după vizita președintelui american la Davos. „Rămânem însă extrem de vigilenți, pregătiți să folosim mecanismele necesare în cazul în care vom fi din nou amenințați”, a avertizat președintele Macron, referindu-se la instrumentul european anticoerciție.

Frederiksen și Nielsen au sosit la Paris la câteva ore după întâlnirea lor cu cancelarul german Friedrich Merz, care a declarat, în timp ce cei doi lideri treceau prin Berlin: „Europa s-a trezit, iar unitatea europeană a contribuit la succesul negocierilor privind Groenlanda”. Cancelarul german a recunoscut necesitatea consolidării securității în Arctica în cadrul NATO.

Vizita celor doi lideri a coincis cu controversa reaprinsă de publicarea pe contul Casei Albe de pe rețeaua de socializare X a unei fotografii modificate cu un pinguin în fața unei suprafețe înghețate, fotografie care a fost interpretată ca un îndemn la „marșul pinguinilor” pentru a promova anexarea Groenlandei.

Miniștrii de Externe ai celor mai mari economii ale UE, cu Germania și Franța în frunte, au discutat planuri de participare la proiecte independent de întregul bloc, cu scopul de a accelera procesul decizional în perioadele de turbulențe geopolitice, potrivit Reuters. Videoconferința a urmat prânzului de lucru al lui Macron cu Frederiksen, care a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Europa să „lucreze mai intens și mai rapid pentru a-și apăra pozițiile într-o lume în schimbare”. „A venit momentul pentru o Europă cu două viteze”, a avertizat ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, unul dintre susținătorii ideii, care a câștigat teren în urma criticilor recente din partea administrației Trump la adresa procesului decizional al UE.

În timpul conferinței sale la o universitate pariziană, Frederiksen a pledat pentru reînarmarea europeană pentru a reduce dependența militară de Statele Unite și a îmbunătăți apărarea Europei. „Trebuie să fim capabili să facem mult mai mult decât am făcut până acum”, a subliniat prim-ministrul danez, „deși atingerea autonomiei strategice va fi extrem de dificilă, deoarece informațiile și armele nucleare ne fac dependenți de Statele Unite”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care l-a contactat pe Donald Trump în contextul crizei din Groenlanda, a avertizat totuși că liderii europeni „pot continua să viseze” dacă ei cred că Bătrânul Continent se poate apăra fără Statele Unite.

Sursa: Rador Radio România